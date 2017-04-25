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РИА Наука
РИА Наука

Ученые случайно создали на БАК материю времен Большого Взрыва

15:3625.04.2017
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© Fotolia / kamilsezaiТак художник представил себе стокновение сверхмалых частицТак художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / kamilsezai

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Физики из ЦЕРН заявляют, что им удалось случайно создать на БАК кварково-глюонную плазму, материю времен Большого Взрыва, сталкивая протоны между собой. Результаты этих экспериментов были опубликованы в журнале Nature Physics.

"Мы очень рады этому открытию. У нас появилась новая возможность изучать материю в ее первичном состоянии. Возможность изучать кварково-глюонную плазму в более простых и удобных условиях, таких как столкновения протонов, открывает для нас целое новое измерение того, как мы можем изучать то, как Вселенная вела себя во время и до Большого Взрыва", — заявил Федерико Антинори (Federcio Antinori), официальный представитель коллаборации ALICE в рамках БАК.

Так называемая кварково-глюонная плазма, или "квагма", представляет собой материю, "разобранную" на самые мельчайшие частицы – кварки и глюоны, обычно удерживаемые внутри протонов, нейтронов и других частиц так называемыми сильными ядерными взаимодействиями. Для "освобождения" кварков и глюонов от этих сил необходимы гигантские температуры и энергии, которые, как сегодня считают ученые, существовали в природе только в момент Большого Взрыва.

Цюань Ван
© Фото : KU News Service | University of Kansas
Физики ЦЕРН получили "жидкую" кварково-глюонную плазму на БАК

Примерно десять лет назад физики выяснили, что такие условия можно воспроизвести, если сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей частиц. Достаточно долгое время ученые считали, что иным образом "квагму" получить невозможно, но в прошлом году они получили первые намеки на то, что это не так, изучая результаты последних экспериментов на детекторе CMS в составе БАК. Оказалось, что "первичная материя Вселенной" образуется при столкновениях одиночных протонов и ионов свинца.

Антинори и его коллеги обнаружили, что некий аналог квагмы возникает и при столкновении протонов между собой, изучая данные, собранные детектором ALICE после перезапуска БАК в апреле 2015 года и по сегодняшний день.

Детектор STAR коллайдера тяжелых ионов RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории
© Brookhaven National Laboratory
Физики измерили температуру Вселенной в первые мгновения ее жизни

Протоны и нейтроны состоят из двух типов субатомных частиц – "нижних"(d) и "верхних"(d) кварков. Существует еще четыре типа кварков – прелестные(b), зачарованные (c), странные (s) и истинные (t). Они составляют основу экзотических форм материи и не существуют в природе в стабильном виде. Все эти кварки, как рассказывают ученые, могут сформироваться только в присутствии "свободных" глюонов, внутри кварково-глюонной плазмы.

Как показали наблюдения на ALICE, столкновение протонов между собой часто приводило к появлению микроскопических "облачков" из кварково-глюонной плазмы – "супа" из кварков и глюонов из разрушенных протонов, разогретых до невообразимо высоких температур – около четырех триллионов градусов Цельсия. Ее следы в виде частиц, содержащих так называемые "странные кварки", были зафиксированы детектором в больших количествах.

Что интересно, частицы с большим числом "странных" кварков рождались чаще, чем их остальные продукты столкновений протонов. Как считают ученые, это указывает на необычные обстоятельства их рождения, связанные с теми условиями, которые царили внутри кварково-глюонной плазмы в момент ее формирования.

Так художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / AbstractUniverse
Физики ЦЕРН почти разгадали тайну пропажи антиматерии из Вселенной

Это, по их мнению, говорит о том, что свойства "квагмы" можно изучать, используя столкновения "удобных" для физиков протонов, а не сложных тяжелых ионов, что приблизит нас к пониманию того, как Вселенная выглядела во время и до Большого Взрыва

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