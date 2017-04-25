Ученые выяснили, почему Антарктида покрывается гигантскими трещинами

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Причиной быстрого таяния ледников в Антарктике и формирования гигантских трещин в них являются мощные теплые ветра, которые фактически постоянно подогревают поверхность ее льдов летом и весной, заявили ученые, выступавшие на конференции Европейского союза наук о Земле.

"Мы и до этого знали, что ледники Антарктиды часто подтаивают во время лета. Мы обнаружили, что ветра-фёны дуют уже в сентябре, за три месяца до начала лета в Антарктике, и уже в это время льды начинают таять. Теперь мы знаем, что эти ветра фактически дуют постоянно, что поможет нам оценить то, как сильно они влияют на состояние ледовых щитов", — заявила Дженни Тертон (Jenny Turton) из Британской антарктической экспедиции.

Так называемые ветра-фёны чаще всего встречаются в горах. Они представляют собой потоки теплого и сухого воздуха, которые движутся от вершин гор к их подножиям, постепенно нагреваясь благодаря быстрому движению вниз через узкие долины. Благодаря фёнам климат в горах чаще бывает мягче, чем этого ожидают климатологи, но в некоторых случаях фёны вызывают лавины, потопы и наводнения, так как они ускоряют таяние снега и льда.

Тертон и ее коллеги выяснили, что фёны являются одним из основных "дирижеров" климата в Антарктике, изучив то, как часто подобные ветра возникают на территории ледника Ларсена – одного из самых уязвимых участков ледового щита Антарктиды. Два крупных куска этого ледового массива уже откололись от материковой части льдов и "уплыли" в море в 1995 и 2002 годах.

Как обнаружили ученые, анализируя данные с погодных станций слежения на леднике Ларсена за последние пять лет, фёны дуют неожиданно часто в летние и весенние сезоны. В общей сложности, такие ветра дули на территории ледника Ларсена каждые два из трех дней лета и весны, и они проникали гораздо дальше вглубь материка, чем предполагали ученые раньше.

По мнению авторов исследования, фёны, а также озера и ручьи из талой воды, которые они порождали на поверхности этого ледового массива, могли послужить причиной формирования множества гигантских трещин на его поверхности, спровоцировавших раскол ледника Ларсена на три части в конце прошлого и в начале текущего столетия.

Как сильно подобные ветра влияют на состояние льдов в других, менее поврежденных и уязвимых частях ледового щита Антарктиды, ученые пока не знают, но они предполагают, что фёны могут служить основным механизмов возникновения сотен рек и озер из талой воды, найденных недавно камерами зондов и самолетов НАСА на всей территории Антарктики.