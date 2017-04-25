"Кассини" передал на Землю последние фотографии Титана

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Зонд "Кассини" успешно завершил серию маневров, которые вывели его на траекторию столкновения с Сатурном, и передал на Землю последние фотографии Титана, самой землеподобной луны Сатурна, сообщает НАСА.

"Успешное завершение этого пролета означает, что мы вступили в "Финал Оперы" и уже не можем вернуться назад. Теперь зонд движется по баллистической траектории, и даже если мы попытались скорректировать его траекторию при помощи маневровых двигателей, мы все равно оказались бы в атмосфере Сатурна 15 сентября этого года", — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини" в НАСА.

В минувшую субботу "Кассини" официально начал последнюю фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этой луной Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в конце сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

В субботу "Кассини" пролетел на рекордно близком расстоянии от поверхности Титана, опустившись на высоту в 979 километров от его поверхности. В ходе этого пролета зонд получил множество новых фотографий планеты, в том числе и ряда ранее неизученных территорий, а также просветил ее углеводородные озера и моря при помощи своих радаров.

Благодаря сближению с Титаном, скорость зонда выросла на примерно три тысячи километров в час, а его орбита вытянулась и заметно поменялась. Завтра "Кассини" начнет первый пролет через промежуток между Сатурном и его кольцами, и попытается использовать эту возможность для точного измерения массы колец и изучения свойств пространства в ближайших окрестностях планеты-гиганта.