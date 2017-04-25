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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему каждый человек ощущает запахи по-своему

11:4425.04.2017
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© Fotolia / AllianceОбоняниеОбоняние
© Fotolia / Alliance

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Наблюдения за мышами-"близнецами" показали, что чувство обоняния определяется не только различиями в устройстве "генов нюха", но и тем, какие запахи животные или человек ощущали в прошлые годы и дни жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале eLife.

"Стало ясно, что роль генов остается очень высокой в формировании тканей носа, но при этом окружающая среда вносит не меньший вклад в развитие чувства обоняния. Мы обнаружили, что поведение и свойства обонятельных клеток зависят не только от генов, но и истории жизни их обладателя", — рассказывает Фабио Пейпс (Fabio Papes) из университета города Кампинас (Бразилия).

Человеческий нос содержит в себе миллионы нервных клеток, отвечающих за распознавание разных запахов. Эти клетки постоянно обновляются на протяжении всех жизни человека, и серьезные нарушения в работе нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, чаще всего себя проявляют в том, что обонятельные нейроны погибают и люди теряют способность ощущать запахи, или же их восприятие искажается.

Сеанс гипноза
© Fotolia / Hetizia
Ученые открыли своеобразное "шестое чувство" у человека

Большое количество типов обонятельных рецепторов — всего их около тысячи, как рассказывает Пейпс, мешает ученым понять, почему умение различать запахи заметно отличается у разных людей, несмотря на минимальные различия в структуре их ДНК. По этой причине ученые сегодня очень долго спорят о том, влияют ли условия, в которых живет человек, на его способность различать запахи, или же эти различия обусловлены только генами.

Команда Пейпса придумала остроумную методику для поиска ответа на этот вопрос, проследив за тем, как нервные клетки носа мышей из одинаковых и разных генетических линий реагируют на различные виды запахов.

Для этого ученые вырастили несколько групп мышей, часть из которых жила в клетках с одинаковым типом запаха, а другие – в вольерах с четырьмя разными ароматами. Когда мыши выросли, ученые извлекли обонятельные нейроны из их носа, размножили их и изучили, какие белки, распознающие запахи, присутствовали в разных типах клеток  мышей.

Человек воспринимает запахи с помощью "карты ароматов" - ученые

Как оказалось, мыши из клеток с разными запахами имели неодинаковые наборы белков, отвечающих за распознавание запахов, несмотря на то, что они имели идентичные гены. Различия в их работе сохранялись на протяжении нескольких недель или даже месяцев, и они менялись при попадании в клетки с новыми типами запахов.

Изменения в концентрации этих белков под действием различных запахов, которые человек или мышь воспринимали в прошлом, по словам Пейпса, и являются причиной того, почему каждый из нас обладает уникальным и постоянно меняющимся чувством обоняния.

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