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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли гусениц, поедающих пластиковые пакеты

10:5225.04.2017
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© Federica Bertocchini, Paolo Bombelli, Chris HoweГусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакетГусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакет
© Federica Bertocchini, Paolo Bombelli, Chris Howe

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Гусеницы обычной восковой моли, пожирающей воск в ульях пчел, оказались способными поедать и переваривать полиэтилен и другие виды пластика, что позволяет использовать их для утилизации мусора, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы выяснили, что гусеницы обычных насекомых, большой восковой моли, могут разлагать один из самых стойких и химически прочных пластиков – полиэтилен. Мы планируем приспособить их для спасения океанов и рек Земли от загрязнения частицами этих материалов. Это, правда, не означает, что теперь можно мусорить, где угодно", — заявила Федерика Бертоккини (Federica Bertocchini) из университеа Кантабрии в Сантандере (Испания).

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Многие частицы пластика попадают в воды мирового океана, где они проникают в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их гибели.

Мучные черви внутри куска пенопласта
© Фото : Wu et al. / ES&T 2015
Ученые нашли гусениц, способных питаться полиэтиленом и пенопластом

За последние два года ученые открыли несколько видов насекомых, чьи личинки оказались способными решить эту проблему. К примеру, два года назад китайские биологи обнаружили, что любимое блюдо многих посетителей китайских ресторанов – гусеницы мучных хрущаков – могут поедать пенопласт, PET и некоторые другие виды пластика. Открытие бактерий в их кишечнике, способных разлагать пластик, дало первую надежду на быструю очистку Земли от мусора.

Как рассказывает Бертоккини, ей случайно удалось найти "естественного врага" для самого крепкого и распространенного пластика – полиэтилена, ухаживая за пчелами в своем саду.

В ульях пчел, по словам биолога, помимо самих пчел, их паразитов и нахлебников, часто живут гусеницы большой восковой моли, которых интересует не мед или жительницы колонии, а восковые стенки их сот. Очищая улей своих пчел от подобных гусениц, Бертоккини положила их в пластиковый пакет и отправилась отдыхать.

Пластиковым мусором отравлены 90% морских птиц в Северной Америке

Когда она взглянула на пакет через пару часов, она увидела, что гусеницы не сдались, а "продолжили банкет" и начали есть не воск, а полиэтилен. Столь странные аппетиты насекомых заинтересовали Бертоккини, и она проверила, действительно ли личинки моли могут питаться пластиком, наблюдая за их поведением в лаборатории.

Оказалось, что это действительно так, и что моль может есть полиэтилен с рекордной скоростью – за полдня около ста гусениц съели почти 100 милиграмм пакета, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при помощи бактерий и других насекомых.

Как предполагают ученые, организм гусениц, по всей видимости, вырабатывает особый фермент, который разрывает связи между звеньями полимерных молекул и превращает их в этиленгликоль — токсичный для человека спирт. Аналогичные связи присутствуют в полимерных молекулах, составляющих основу пчелиного воска, что может объяснять, почему гусеницы моли так активно поедают пластик.

Визуализация биопленки на модели человеческой руки, показывающая, как размножаются бактерии (в 400-кратном увеличении), пережившие даже антимикробную обработку
© Фото : Lydia-Marie Joubert (Stanford University)
Биологи открыли бактерии, способные пожирать "бутылочный" пластик

Пока Бертоккини и ее коллеги не знают, какие молекулы участвуют в этом процессе, но они планируют раскрыть секреты гусениц в ближайшее время. Если это удастся сделать, то синтетическую версию их ферментов можно будет использовать для переработки пластикового мусора и очистки биосферы Земли от антропогенного загрязнения.

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РИА Наука
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