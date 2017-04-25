Ученые выяснили, почему ходьба улучшает работу мозга

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа исследователей из Университета Хайлендс (штат Нью-Мексико, США) обнаружили, что ходьба способствует развитию умственных способностей. Работа ученых была представлена на ежегодном съезде Американского физического общества (American Physical Society) в Чикаго. Выдержки из доклада опубликованы на портале Eurekalert.

Ученые установили, что работа ног при ходьбе вызывает волны артериального давления, которые, синхронизируясь с частотой шага и сердцебиения, способны контролировать и улучшать кровоснабжение головного мозга.

При этом такой эффект при ходьбе проявляется меньше, чем при беге, но выражен значительно сильнее, чем при езде на велосипеде, утверждают исследователи.

К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Участники исследования, будучи в вертикальном положении, перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, а исследователи отслеживали кровоснабжение мозга с помощью ультразвука.