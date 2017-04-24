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РИА Наука
РИА Наука

Геологи выяснили, когда Индия стала частью Азии

18:3324.04.2017
(обновлено: 18:41 24.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОкрестности Лхасы - одна из первых точек Индостана, соединившихся с АзиейОкрестности Лхасы - одна из первых точек Индостана, соединившихся с Азией
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Индия и Азия стали единым целым примерно 65-63 миллиона лет назад, когда породы будущего полуострова Индостан начали погружаться под земную кору в центральной части текущего Тибета, заявляют китайские геологи в статье, опубликованной в журнале Science China: Earth Sciences.

"Столкновение Индии и Азии, кажется, было самым мощным и интересным геологическим событием за последние 500 миллионов лет. Существует множество следов этого процесса на дне океана, но то, как начался этот процесс и как возник Тибет, пока остается неизвестным для нас из-за большой сложности этого процесса", — рассказывает Дин Линь (Ding Lin) из Института изучения Тибета КАН в Пекине (Китай).

Индия, в отличие от многих других регионов Евразии, является своеобразным геологическим "мигрантом". Она не является частью гигантской Евразийской тектонической плиты, и присоединилась к нашему континенту относительно недавно, в последние 65-70 миллионов лет. До этого она была частью Гондваны, южного супер-континента, и ее "соседками" были Австралия, Африка, Антарктика и Южная Америка.

Альтернативная версия разделения суперконтинента Гондвана, где на месте пустыни Сахары - океан
© Sascha Brune/Christian Heine
Ученые смоделировали альтернативный сценарий распада Гондваны

То, когда Индия отделилась от остальных частей Гондваны, не вызывает споров – это произошло около 100 миллионов лет назад, когда полуостров и Мадагаскар разделились и Индостан начал путешествие к северу, в сторону будущего Пакистана и Индии. С другой стороны, когда именно Индия столкнулась с Азией, вызывает жаркие споры среди ученых.

Как рассказывает Линь, до недавнего времени большинство геологов считало, что это произошло относительно недавно, около 55 миллионов лет назад, когда Индия коснулась Евразии у западных берегов нынешнего Пакистана. Подобные заявления вызывают острое неприятие у других ученых, которые считают, что Индия не могла двигаться так быстро, преодолев больше 2000 километров за всего 40 миллионов лет после отделения от Гондваны. Поэтому они считают, что столкновение произошло заметно позже, 35 миллионов лет назад. 

Вертолет пролетает над вулканом Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане
© AFP 2017 / Richard Bouchet
Геологи выяснили, как разрушались мегаконтиненты Земли

Линь и его коллеги, в свою очередь, заявляют, что первое касание Индии и Евразийской плиты произошло еще раньше, чем у сторонников "пакистанской" гипотезы – 65 или 63 миллиона лет назад, причем оно случилось в районе центрального Тибета, а не у берегов Пакистана.

Китайские геологи пришли к такому выводу, проанализировав последние данные по возрасту пород у "шва", соединяющего Индийскую плиту и Азию и проходящего по реке Ялуцангпо, истоку Брахмапутры. Как отмечают ученые, "следы" магнитного поля Земли в древнейших породах этого шва указывают на то, что он сформировался не 55 миллионов лет назад, как его западная часть в Пакистане, а как минимум на 7-10 миллионов лет раньше, фактически еще до того, как вымерли динозавры.

В это время Индия и Евразия еще не представляли собой единый клочок суши – даже после столкновения их разделяло почти 1,3 тысячи километров воды, покрывавшей подводную часть Индийской плиты. Ее погружение под Тибет, как считают ученые, не только послужило причиной рождения этого плоскогорья и Гималайских гор, но и вызвало мощные деформации и геологические потрясения на всей территории Евразии.

Оползень на Восточном побережье Новой Зеландии
© REUTERS / Courtesy of Royal New Zealand Defence Force/Sgt Sam Shepherd
Геологи: под Новой Зеландией скрывается подводный континент

Эти геологические изменения, в свою очередь, вызвали серьезные климатические перестройки в регионе, лишив будущий Тибет осадков и породив влажный муссонный климат с рекордным уровнем осадков в летний сезон, который характерен для Индии и Бангладеш сегодня.

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