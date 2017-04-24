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РИА Наука
РИА Наука

"Чистая раса" или "новый дивный мир" лабораторных мышей

16:5324.04.2017
(обновлено: 17:17 24.04.2017)
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© РИА НовостиЯпонская танцующая мышьЯпонская танцующая мышь
© РИА Новости

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости, Анна Урманцева. Японские танцующие мыши… Вы сможете отличить их по маленьким размерам и бесконечному верчению в ритме танца. Однако этот "бесконечный рокк-н-ролл" — не от веселого настроения, а от нарушения работы гипофиза и вестибулярного аппарата, которое стало следствием близкородственного скрещивания. Это – первая "чистая линия" лабораторных мышей, которые были выведены в Японии еще в XIX веке. С тех пор индустрия производства чистых линий лабораторных животных стала серьезной статьей доходов лабораторного животноводства.

Голотурии или морские огурцы. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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Вам нужны мыши, болеющие раком? А какой формой? Вот, пожалуйста, посмотрите  – это  мыши линии A. Эта линия и многие ее сублинии отличаются повышенной частотой рака молочной железы. Мыши линии AKR/J часто болеют лейкозом, линия I/StY  высоко чувствительна к возбудителю туберкулеза, а линия 101/Н — к индукции кожных и легочных опухолей. 
Когда-то Олдос Хаксли в своем произведении "О дивный новый мир" описал общество будущего, где люди еще до рождения поделены на 5 разных каст. Люди выращиваются в специальных бутылях и на стадиях эмбриона им вкалывают некие вещества для повышения или понижения IQ. Судя по всему, "Вселенная Хаксли" уже существует. Только речь идет о лабораторных животных.
В настоящий момент можно создать новую линию мышей для изучения практически любого конкретного заболевания, — то есть, можно сказать "под ключ".

Лабораторная мышь. Архивное фото
© Fotolia / JacobST
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Как же это делается? Элементарно! Нужно просто скрещивать братьев и сестер на протяжении 25-ти поколений. В результате такого "братско-сестринского" спаривания получаются  генетически идентичные особи, которые в лаборатории просто незаменимы. И главное быстро! Мыши достигают половой зрелости в возрасте 5-7 недель, беременность у них длится всего 20 дней. И дальше уже "чистых" можно использовать и для испытаний новых лекарств, и для опытов с генами, и для моделирования различных болезней. Этих одинаковых мышей называют инбрендовыми, — то есть, это линия, которая идет от одной матери. А есть аутбрендные мыши, — они происходят от разных матерей.  
Дальше, мышей можно разделить на разные группы по  признаку носительства микроорганизмов. Первая группа – безмикробные мыши, их еще называют аксенными. Производство безмикробных млекопитающих возможно благодаря тому, что эмбрион в чреве здоровой матери является микробиологически стерильным. Незадолго до окончания беременности плод может быть аккуратно извлечен и помещен в стерильный изолятор. А там его уже вскормит специальная безмикробная мать. Во второй группе – гнотобионты – мыши, которые были изначально безмикробными, а потом к ним подселили известных микробов (от греческого gnotos — известный, определенный, biontos — живущее). В третьей группе мыши SPF, — то есть, просто здоровые мыши, свободные от  патогенной флоры. И в четвертой – конвенциональные мыши. Это обычные мыши SPF, которые содержатся в вивариях открытого типа.

© Иллюстрация РИА НовостиИнбрендные мыши
© Иллюстрация РИА Новости
Инбрендные мыши

На сайте питомника лабораторных животных в городе Пущино можно заказать и аутбрендных и инбрендных мышей. Инбредные, конечно же, дороже. Самые популярные в мире линии: BALB/с  и C57BL/6. BALB/с  — это белые, то есть, —  альбиносные, иммунодефицитные мыши. Линия BALB/c (Bagg albino C) крупных мышей белого цвета создана Хелси Баггом из Нью-Йорка путем скрещивания мышей, полученных им от поставщика из штата Огайо. Багг на протяжении 26 поколений скрещивал братьев и сестер и в итоге получил одну из самых популярных в лабораториях мира линию. Когда в 1951-ом году Национальный институт здравоохранения США стал заниматься сохранением этой линии,  ее история насчитывала уже 72 поколения!
Но, в последнее время популярность набирают и черные мыши линии C57BL/6.А все дело в том, что расшифрован геном мыши  C57BL/6. Теперь ее можно будет разобрать "на гены".
Кроме этого, на сайте питомника "Пущино" предлагаются трансгенные и иммунодефицитные мыши.

Получение трансгенных мышей
Получение трансгенных мышей

Поясняет Максим Ловать, руководитель испытательного центра Виварно-экспериментального комплекса НИИ "Митоинженерии МГУ им.М.В.Ломоносова":

"Нуды" — это иммунодефицитные мыши (имеется в виду линия BALB/c Nude).  Они – без шерсти. Им легко привить какую-нибудь опухоль. То есть, прямо под кожу шприцом вводятся ткани нужной для изучения раковой опухоли, и потом на таком животном можно испытывать лекарство.  А трансгенных мышей сейчас уже больше 30 000 линий. Сейчас уже дипломники делают этих мышей в качестве дипломной работы за границей. Есть банки замороженных яйцеклеток таких мышей. Можно в любой момент вытащить такую яйцеклетку, разморозить ее  — и вот вам новая линия".


Когда возникает необходимость в эмбрионах, их размораживают при комнатной температуре или в ванне с температурой воды 37°С. Если эмбрионы жизнеспособны, они развиваются в бластоцисту, подходящую для имплантации. За 2 дня до размораживания эмбрионов нескольких будущих суррогатных матерей, подготавливают к приему эмбрионов путем спаривания со стерильным самцом (стерилизованным с помощью вазектомии или генетически стерильным). Будущая суррогатная мать получает анестезию, ей делают один кожный надрез и далее по надрезу в верхней брюшине по обеим сторонам от позвоночника с тем, чтобы обнажить боковые стороны матки. С обеих сторон матки делается по маленькому надрезу, через которые помещается 4–6 эмбриона. Ну и все! Через 18-19 дней родятся нужные нам мышата. Как у Хаксли!

Памятник лабораторной мыши
Памятник лабораторной мыши

Вот такая жизнь у лабораторных мышей, которые помогают нам бороться с раком, испытывать новые лекарства, понимать, как устроены мы сами. 24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных, и, судя по всему, — мыши нуждаются в защите больше, чем кто бы то ни было. Несомненно, лабораторным мышам за такие заслуги  нужно поставить памятник. Что и было сделано Новосибирске, рядом Институтом цитологии и генетики СО РАН.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
Давайте эту мышь назовем: "Гитлер в бункере, весна 45-го."
17:12
24.04.2017
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