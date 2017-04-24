ВОЗ протестирует новую вакцину от малярии в африканских странах в 2018 году

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году начнет тестирование новой противомалярийной вакцины в трех африканских странах – Кении, Гане и Малави, сообщает агентство Рейтер.

Эти страны были выбраны ВОЗ для пилотной программы из-за высокого уровня распространения малярии, широкого использования противомоскитных сеток и эффективно функционирующей программы иммунизации. В период с 2018 по 2020 год организация планирует привить 360 тысяч детей.

"Информация, полученная во время экспериментального тестирования, поможет нам принимать решения по поводу более широкого использования этой вакцины. Вместе с существующими способами борьбы с малярией такая вакцина потенциально сможет спасти десятки тысяч жизней в Африке", — заявил начальник регионального управления ВОЗ в Африке Матшидисо Моети.

Вакцина RTS,S или Mosquirix предоставляет защиту от малярии маленьким детям, она была разработана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline совместно с некоммерческой организацией PATH. Частичное финансирование предоставил благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

По данным агентства, Mosquirix – первая одобренная ВОЗ вакцина против болезней, переносимых москитами. В клинических испытаниях она показала частичную эффективность, вводить ее необходимо в четыре этапа.

Согласно определению ВОЗ, малярия является излечимой болезнью, "представляющей угрозу для жизни". Она вызывается паразитами, которые передаются людям исключительно при укусах инфицированных комаров. Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Ежегодно в мире погибают от малярии свыше 500 тысяч человек, особенно страдают дети до 5 лет. Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африканского континента, расположенные южнее Сахары. Значительно ухудшилась ситуация по малярии в Южной Америке, особенно в Венесуэле и Бразилии.