Роскосмос проведет очередную коррекцию орбиты МКС

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Орбиту МКС планируют скорректировать 27 апреля текущего года, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Двадцать седьмого апреля 2017 года запланирована очередная плановая коррекция орбиты МКС. Параметры коррекции будут уточнены накануне операции", — говорится в сообщении.

Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля 2017 года для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля 2017 года и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля 2017 года. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.