Роскосмос проведет очередную коррекцию орбиты МКС

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Орбиту МКС планируют скорректировать 27 апреля текущего года, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля 2017 года для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля 2017 года и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля 2017 года. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.