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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли возможную причину развития рассеянного склероза

12:2924.04.2017
(обновлено: 12:42 24.04.2017)
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© Fotolia / ktsdesignСтроение нейрона головного мозгаСтроение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Британские медики и биологи нашли потенциальную причину развития рассеянного склероза и обнаружили белок, появление которого в клетках мозга приводит к их массовой гибели, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuroinflammation.

"На текущий момент мы можем только бороться с симптомами болезни – мы до сих пор не знаем, почему развивается рассеянный склероз. Мы нашли несколько интересных возможных вариантов того, как это происходит. Это критически важный шаг на пути создания терапии от этой болезни", — заявил Пол Эгглтон (Paul Eggleton) из университета Эксетера (Великобритания).

Война против себя

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при которой иммунные клетки атакуют оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать", что приводит к разным последствиям, от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты. По статистике ВОЗ, сегодня более 2,3 миллиона людей страдают от этой болезни, а эффективных способов лечения пока не придумано.

Мозг на фоне колонии бактерий
© Фото : Suel lab
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Сегодня над этим работают десятки научных команд по всему миру, и в прошлом году российские ученые из Института биоорганической химии РАН предложили первую потенциальную "вакцину" от рассеянного склероза, обучающую иммунные клетки не атаковать мозг и не убивать его клетки.

Несмотря на первые успехи, остается непонятным, почему иммунитет начинает считать мозг "врагом" и атакует его не меньше, чем настоящих микробов. Часть ученых считает, что это связано с последствиями проникновения инфекций в мозг, а другие полагают, что причины развития рассеянного склероза связаны с нарушениями в работе организма.

Эгглтон и его коллеги нашли свидетельства в пользу второй теории, изучая различия в структуре клеток мозга у здоровых людей и дюжины больных рассеянным склерозом. Помимо добровольцев, ученые проанализировали различия в химическом составе клеток в срезах мозга, пожертвованных на благо науки родственниками больных и здоровых людей, и образцы тканей мышей, страдавших от подобных проблем.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Новая надежда

Сравнивая эти образцы, ученые выяснили, что клетки мозга всех людей и животных, страдавших от рассеянного склероза, обладали одним общим качеством – в них содержалось необычно много белка Rab32, отсутствующего в нейронах здоровых людей.

Особенно много Rab32 было в двух частях клеток – на поверхности митохондрий, клеточных энергостанций, и в эндоплазматической сети, "фабрике белков". Подобная комбинация, как выяснили исследователи, нарушила баланс ионов внутри митохондрий, породила стрессовую реакцию в сети и заставила клетки производить большое количество молекул, связанных со стрессовой реакцией и воспалением.

В свою очередь попадание этих молекул во внешнюю среду привлекает иммунные клетки, которые начинают атаковать миелиновую оболочку нервов в ответ на их сигналы "паники". В результате всего этого миелин разрушается, а клетки мозга начинают массово гибнуть.

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
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Как именно Rab32 попадает в митохондрии и в эндоплазматическую сеть, биологи пока не знают. В нормальных клетках этот белок отвечает за реакцию на недостаток кислорода, однако в мозге людей с рассеянным склерозом он почему-то работает иначе. Команда Эгглтона предполагает, что это связано с тем, что клетки больных производят необычно много Rab32, но это еще предстоит проверить.

В любом случае, по словам авторов статьи, блокировка работы Rab32 и "белков смерти", связанных с ним, может оказаться действенной терапией для борьбы с рассеянным склерозом, что ученые планируют исследовать в ближайшее время.

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