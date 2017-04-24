Физик: сообщения об открытии "жидкости с отрицательной массой" – чушь

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Заявления об открытии "жидкости с отрицательной массой" не отвечают действительности, так как в открытии физиков из университета штата Вашингтон речь идет об имитации свойств подобной материи, а не о ее реальной версии, заявляет физик Сабина Хоссенфельдер.

"Благодаря "Би-би-си" и другой прессе, теперь мне несколько лет будут писать самые разные всезнайки о том, что все физики – идиоты, не понимающие, что расширение Вселенной вызвано материей с отрицательной массой. Почему? Ведь подобная материя была недавно создана в лаборатории!", — комментирует "открытие" физик из Института передовых исследований в Франкфурте (Германия).

Речь идет об о публикации в журнале Physical Review Letters статьи ученых из университета штата Вашингтон, в которой они описывают ряд экспериментов и их странных результатов, которые они получили, изучая свойства так называемого конденсата Бозе-Эйнштейна.

Конденсат Бозе-Эйнштейна представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как один атом и обладает типичными "атомными" свойствами. Ученые получают его, как правило, охлаждая облако атомов рубидия или других щелочных металлов до температур, близких к абсолютному нолю.

Питер Энгельс (Peter Engels) и его коллеги из университета штата Вашингтон в Пуллмане (США) выяснили, что изменение состояния спина отдельных атомов в конденсате Бозе-Эйнштейна приведет к тому, что отдельные регионы внутри него будут вести себя как материя, обладающая отрицательной массой.

В таком состоянии, как утверждают ученые, облачко из атомов рубидия, если его легко подтолкнуть, будет двигаться не вперед, а назад, и будет обладать другими странными свойствами материи с отрицательной массой.

"Небольшое, но очень важное слово "эффективная масса" ускользнуло от внимания фактически всех журналистов. Физики используют подобное выражение для того чтобы обозначить что-то, что возникает в ходе какого-то процесса, а не является таковым с фундаментальной точки зрения. К примеру, "эффективный радиус Галактики" не является ее реальным радиусом. Аналогичные истории с зарядом ядра и с отрицательной массой", — продолжает физик.

В данном случае, по словам Хоссенфельдер, "отрицательная масса" является математической конструкцией, а не реальным феноменом, который позволяет легче объяснять то, что происходит внутри конденсата Бозе-Эйнштейна при смене спинов атомов. По ее словам, ее отрицательное значение является просто одним из двух возможных результатов подсчета значений по формуле, описывающей связь между кинетической энергией, импульсом и массой.

"Что это тогда означает? Если мы выпустим такой конденсат из ловушки, в которой он содержится, эта жидкость сначала распадется на части, а потом перестанет это делать. Это фактически все, что было открыто авторами статьи. Подобное поведение связано с квантовым давлением внутри самой жидкости, и оно не имеет никакого отношения к черным дырам, темной энергии, "червоточинам" и прочим подобным вещам. Никто не переворачивал физику и не собирается этого делать", — заключает германский физик.