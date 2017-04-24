"Хаббл" сфотографировал звезду, затмившую целую галактику

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала почти невидимую для нас сверхяркую галактику NGC 7250 в созвездии Ящерицы, чей свет "забивается" мощным потоком излучения звезды TYC 3203-450-1, сообщает сайт космического телескопа.

Подобная невозможная вещь, как объясняют ученые, случилась из-за того, что данная звезда находится на пути между Землей и галактикой, удаленной от нас на 45 миллионов световых лет. Сама звезда находится в нескольких десятках световых лет от нашей планеты внутри Млечного Пути, и благодаря этому она кажется нам намного ярче, чем NGC 7250, одна из самых активных галактик Вселенной.

Такое интересное совпадение, как отмечают участники научной команды "Хаббла" является отличной иллюстрацией для главной проблемы астрономии всех времен – определения расстояния до звезд и прочих источников света.

Так как мы видим "плоское", а не трехмерное ночное небо, ученым приходится постоянно придумывать новые методы для оценки реального расстояния между ними, и того, в какой точке неба находятся звезды и более далекие объекты. Реальное и видимое положение звезд часто не совпадает из-за множества побочных факторов, в том числе движения Земли вокруг Солнца и "качаний" оси вращения Земли, что вынуждает ученых вносить коррективы в расчеты их положения.

Большинство таких методик работает в очень узком диапазоне расстояний и типов объектов. К примеру, метод годичного параллакса, ориентирующийся на смещения звезды относительно более далеких объектов по мере вращения Земли вокруг Солнца, работает лишь для самых близлежащих звезд, удаленных от нас не более чем на 2-10 тысяч световых лет.

Другой тип космических "линеек", переменные звезды-цефеиды, позволяют чуть менее точно вычислять расстояния в пределах галактики, а сверхновые первого типа – в Млечном Пути и ее соседках. Комбинация всех подобных методов называется " космических лестницей расстояний" и ученые постоянно работают над улучшением всех ее "ступенек" для того, чтобы понять, как устроена Вселенная. Сегодня главным инструментом по решению этой задачи, помимо "Хаббла", является европейский зонд-"звездочет" GAIA, недавно вычисливший положение почти миллиарда светил в Млечном Пути.