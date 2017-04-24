Красноярские ученые изобрели наночастицы для защиты и роста сельхозкультур

КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Ученые из Красноярска впервые в России применили наночастицы для ускорения роста семян и растений, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"Исcледователи Красноярского государственного аграрного университета совместно с учеными Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр" СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) впервые в России использовали биогенные наночастицы на основе железа для размножения и защиты сельскохозяйственных культур. Применение разработки позволило существенно ускорить развитие корневой системы, а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений", — говорится в сообщении.
В ближайшее время учены приступят к полевым испытаниям разработки. В 2018 году проект будет представлен потенциальным инвесторам.