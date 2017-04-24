Российские ученые открыли новый вид древних млекопитающих

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Анна Урманцева. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в ходе совместной экспедиции с коллегами из Томского государственного университета обнаружили новых млекопитающих из группы многобугорчатых – древних животных, похожих на современных грызунов.

Новая "крыса-хомяк", а на самом деле абсолютно не крыса, не хомяк, и даже не родственник, а никому не известный зверь получил название Байдабатыр. Судя по всему, был он абсолютно безобидным грызуном, который ел "одну лишь травку". Поэтому пока Байдабатыр претендует на прародителей всех растительноядных млекопитающих.

Почему Байдабатыр? Дело в том, что плыть до места раскопок, где был найден зуб древнего млекопитающего (а на самом деле даже не зуб, а зубик, — ведь он всего 2 мм в длину), надо было на байдарке.

Зуб Байдабатыра с линейкой Зуб Байдабатыра с линейкой

И добраться по-другому до местонахождения у реки Кемчуг было нельзя. Вот вам и первая часть имени Байдабатыра. Ну, а вторая часть – понятна! Выжить, когда вокруг земля дрожит от топота четырехметровых динозавров, мог только настоящий богатырь! Тем более, есть традиция у палеонтологов называть новые виды этой группы млекопитающих монгольским словом "баатар" (в переводе – "богатырь"), ведь первых многобугорчатых подробно описали, найдя их именно на территории Монголии. Исследователи заменили "баатар" на аналогичное тюркское слово "батыр" и дали название новому роду. Научная статья опубликована в журнале "Journal of Vertebrate Paleontology". © Fotolia / fantasy Генетики выяснили, как змеи лишились ног во времена динозавров

В исследовании приняли участие заведующий лабораторией териологии Зоологического института Александр Аверьянов, академик РАН, врио директора Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Алексей Лопатин, доцент ТГУ Степан Иванцов, доцент СПбГУ Павел Скучас, а также выпускник и студентка СПбГУ Иван Кузьмин и Елизавета Бойцова.

Рассказывает специалист по мезозойским позвоночным, кандидат биологических наук, доцент СПбГУ Павел Скучас:

"Мы открыли очень примитивного представителя своей группы: он должен был жить в юрском периоде (более 145 миллионов лет назад), а обнаружили его в отложениях начала мелового периода (от 100 до 125 миллионов лет). Этого древнего аналога современных грызунов можно назвать "живым" ископаемым своего времени. Находка подтвердила, что в Западной Сибири на протяжении 40 миллионов лет продолжался грандиозный эволюционный застой, когда видовой состав млекопитающих и амфибий практически не менялся".

Catopsbaatar - ближайший родственник Байдабатыра Catopsbaatar - ближайший родственник Байдабатыра



Ну а как же Байдабатыры защищались от своих врагов? Ведь быть мелким растительноядным млекопитающим опасно во все времена! Есть у ученых ответ и на этот вопрос. Все дело в ядовитых шпорах на задних лапах. Они сохранились в современной фауне у утконосов и ехидн. А в "старые времена" носить такие ядовитые шпоры было "модно" и у других млекопитающих. Как считают исследователи, ядовитые шпоры — это, возможно, изначальная черта всех млекопитающих, которой мы с вами лишились за ненадобностью, нарастив мозг. Ведь теперь, с таким большим мозгом, мы можем создать яд практически из чего угодно.