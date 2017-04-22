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РИА Наука
РИА Наука

Десятки тысяч людей по всему миру вышли на "Марш в поддержку науки"

20:1722.04.2017
(обновлено: 21:07 22.04.2017)
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© AP Photo / David Zalubowski Марш в поддержку науки в Денвере, СШАМарш в поддержку науки в Денвере, США
© AP Photo / David Zalubowski

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Десятки тысяч людей в США и других странах мира принимают участие в "Марше в поддержку науки" — акции, призванной, в том числе, выразить несогласие с политикой "альтернативных фактов" президента Дональда Трампа и его администрации в области науки, экологии и энергетики.

Логотип НАСА. Архивное фото
© Flickr / JD Hancock
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В марте стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить финансирование научных программ на 54 миллиарда долларов в пользу оборонного бюджета страны. Ранее команда Трампа намеренно преувеличила успех нового президента на инаугурации, заявив, что церемонию посетило большее число человек, чем инаугурацию его предшественника Барака Обамы. Когда выяснилось, что это не так, советница нового президента Келлиэн Конуэй в оправдание сказала, что "это были альтернативные факты". Это высказывание вызвало бурю негодования у оппонентов Трампа и стало "визитной карточкой" новой администрации.

"Марш в поддержку науки является первым шагом движения, проходящего по всему миру и призванного защищать жизненно важную роль науки в нашем здравоохранении, безопасности, экономике и наших государствах", — приводятся слова организаторов на сайте акции. Марш проводится 22 апреля, когда отмечается День Земли.

В США ожидается наибольшее количество участников, среди которых будут как деятели науки, так и люди, небезразличные к проблемам научного знания и методов исследования. Марш пройдет по всей стране: в Вашингтоне, Кливленде, Далласе и даже на Гавайях. В Вашингтоне основные мероприятия, согласно планам участников и организаторов, начались около 10.00 по местному времени (17.00 мск), а шествие стартует четырьмя часами позже.

© AP Photo / David Zalubowski "Марш в поддержку науки" в Денвере, США
© AP Photo / David Zalubowski
"Марш в поддержку науки" в Денвере, США

Страница марша в Лондоне в Facebook привлекла внимание более двух тысяч человек. На странице опубликованы фотографии толпы людей на фоне Биг-Бена, они держат плакаты "Я выгляжу хорошо в лабораторном халате" и "Отпразднуем науку!" с игрой букв в слове "отпраздновать" (cell-ebrate, где cell – "клетка").

В немецкой столице и многих университетских городах по всей Германии тысячи неравнодушных приняли участие в акции в поддержку науки, пишет газета Berliner Morgen Post. Марш прошел под лозунгом "Наука не мнение, альтернативные факты являются ложью" и в одном только Берлине собрал около 11 тысяч человек. "Мы не можем допустить, чтобы во времена, когда человек меняет эту планету как никогда ранее в истории, решения принимались без оглядки на научные факты", — заявил президент Общества Макса Планка Мартин Штратман на демонстрации в Мюнхене. "Мы не имеем право стать глупее, чем мы есть", — добавил он.

Несколько тысяч человек присоединились к "Маршу в поддержку науки" в Австралии, шествия проходили в крупнейших городах страны: Сиднее, Мельбурне и ряде административных центров. Не остался в стороне и Тихоокеанский сосед Австралии — Новая Зеландия.

Организаторы марша сообщили, что "марш ученых" проводится и на Северном полюсе. "Да, у нас есть ученые, которые участвуют в акции даже не Северном полюсе!", — написали организаторы на странице акции в Facebook и назвали причины, по которым эти ученые присоединились: "Мы должны не обсуждать ценность и достоинства науки в Арктике – мы должны поддерживать ее и предоставить ей больше ресурсов". К записи прикреплены фотографии, ученые в теплых пуховиках с лыжными палками держат плакат "Марш в поддержку науки".

Ученые вышли на "марш" даже на океанское дно. В Facebook организаторы выложили фотографии людей с аквалангами и плакатами под водой. "Выразим уважение морским биологам в середине южной части Тихого океана!"

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