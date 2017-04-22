Геннадий Падалка уходит из отряда космонавтов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев, экс-рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов, сожалеет о решении своего коллеги, действующего рекордсмена мира Геннадия Падалки покинуть отряд космонавтов.

Очень жаль. Когда грамотный, опытный и такой мотивированной человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления", — сказал Крикалев.

Предыдущий рекорд суммарной продолжительности космических полетов в 803 дня, принадлежавший Крикалеву, Падалка побил 29 июня 2015 года, в ходе работы на МКС.

Ранее Падалка заявлял РИА Новости, что в следующем полете он хочет побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите, и достичь рубежа в тысячу суток. По его словам, официальным оформлением его суммарного рекорда в 878 суток занимается FAI — Международная федерация астронавтики.