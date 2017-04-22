Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в субботу, сообщило НАСА.

Грузовой корабль стартовал в полет к МКС во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Беспилотный космический аппарат вывела на заданную орбиту ракета-носитель Atlas V.

Стыковку грузовика с МКС осуществил командир экипажа астронавт НАСА Пегги Уитсон и борт-инженер астронавт ЕКА Тома Песке. Астронавты захватили грузовой корабль манипулятором Canadarm 2.

Cygnus привез на МКС более 3,6 тонны груза: провиант, предметы первой необходимости, одежду, материалы для научных экспериментов, в том числе установку для выращивания на орбите свежих овощей.

Грузовой корабль будет оставаться на орбите около трех месяцев, его отбытие планируется на июль. Он покинет станцию с отработанными материалами, и перед тем как сгореть в верхних слоях атмосферы, с него будут запущены 34 малых спутника и проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.