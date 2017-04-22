Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в субботу, сообщило НАСА.
Грузовой корабль стартовал в полет к МКС во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Беспилотный космический аппарат вывела на заданную орбиту ракета-носитель Atlas V.
Стыковку грузовика с МКС осуществил командир экипажа астронавт НАСА Пегги Уитсон и борт-инженер астронавт ЕКА Тома Песке. Астронавты захватили грузовой корабль манипулятором Canadarm 2.
Cygnus привез на МКС более 3,6 тонны груза: провиант, предметы первой необходимости, одежду, материалы для научных экспериментов, в том числе установку для выращивания на орбите свежих овощей.
Грузовой корабль будет оставаться на орбите около трех месяцев, его отбытие планируется на июль. Он покинет станцию с отработанными материалами, и перед тем как сгореть в верхних слоях атмосферы, с него будут запущены 34 малых спутника и проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.
© REUTERS / NASA/Scott KellyСеверное сияние и выходящее из-за Земли солнце. Снимок астронавта Скотта Келли, сделанный с МКС 15 августа 2015 года.
Северное сияние и выходящее из-за Земли солнце. Снимок астронавта Скотта Келли, сделанный с МКС 15 августа 2015 года.
© NASAСнимок Земли с борта МКС, сделанный с помощью длительной выдержки.
Снимок Земли с борта МКС, сделанный с помощью длительной выдержки.
Вид с МКС на ночную Москву.
Южного полярное сияние с борта МКС.
Саудовская Аравия в борта МКС.
Тропический шторм в Мексиканском заливе с борта МКС.
Вид на Землю с борта МКС.
© AP Photo / NASAВосход солнца над Аргентиной, фото Рональда Гарана, астронавта экспедиции 27/28. Все шесть месяцев работы на орбите Гаран размещал свои космические фотографии в Твиттере.
Восход солнца над Аргентиной, фото Рональда Гарана, астронавта экспедиции 27/28. Все шесть месяцев работы на орбите Гаран размещал свои космические фотографии в Твиттере.
Корейский полуостров с борта МКС. На фото хорошо видно, что на территории КНДР ночью практически нет огней.
© NASAФотография северного сияния с борта МКС.
Фотография северного сияния с борта МКС.
Фотография Земли, сделанная с борта МКС астронавтом NASA Рэдом Вейсманом.
© NASAФотография северного сияния с борта МКС.
Фотография северного сияния с борта МКС.