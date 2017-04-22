"Тяньчжоу-1" и лаборатория "Тяньгун-2" впервые состыковались в космосе

ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовой космический корабль КНР "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1") и лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") впервые успешно состыковались в космосе.

Автоматическая состыковка состоялась в 12.16 по местному времени (7.16 мск). Прямую трансляцию вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китай в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1".

Он доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2".

Ранее сообщалось, что "Тяньчжоу-1" после пуска трижды состыкуется на орбите с космической лабораторией "Тяньгун-2" для ее дозаправки и проведения экспериментов и тестов. Он проведет на собственной орбите около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией "Тяньгун-2".