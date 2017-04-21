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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из Breakthrough Listen рассказали о поисках сигналов инопланетян

16:1121.04.2017
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© Фото : CSIROАнтенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в АвстралииАнтенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники проекта Breakthrough Listen рассказали о первых поисках радиосигналов инопланетян и заявили об обнаружении 11 потенциальных следов их существования, сообщает пресс-служба организации.

"Все то, что мы делаем, теперь может увидеть мир – мы открыли все данные и направили научные статьи для публикации в ведущие астрономические журналы мира. Мы пока не нашли ни одного однозначного следа существования внеземного разума, но мы только начали эти поиски. То, что мы сделали в рамках Breakthrough Listen, позволяет вести более глубокие и систематические поиски", — заявил Эндрю Симион (Andrew Siemion) из Центра SETI в университете Беркли (США).

В конце июля 2015 года российский миллиардер Юрий Мильнер и британский космолог Стивен Хокинг запустили инициативу Breakthrough Listen, в рамках которой Мильнер выделит 100 миллионов долларов на поддержку проекта поиска внеземных цивилизаций, который будет построен на базе наработок SETI.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA / JPL-Caltech
Проект Мильнера и Хокинга начал следить за гаснущей "звездой пришельцев"

В октябре и ноябре прошлого года данный проект вступил в фазу реализации. Ученые и инженеры Breakthrough Listen установили разработанные ими приборы для поисков инопланетной жизни на американский телескоп GBT, его австралийский "кузен" в обсерватории Паркс, а также заручились поддержкой научной команды крупнейшего радиотелескопа мира, FAST, недавно "открывшего глаза" в Китае.

Сегодня Симион и его коллеги обнародовали первые результаты поисков сигналов пришельцев у 692 близлежащих звезд, опубликовав их в открытом виде на сайте проекта. Кроме того, они заявили об открытии 11 потенциальных следов существования инопланетян, пойманных этими телескопами в разных диапазонах радиоизлучения. Каждый человек, который заинтересуется этими "сообщениями из космоса", может скачать и проанализировать и помочь ученым раскрыть их суть.

Телескоп VLT на фоне созвездий
© Y. Beletsky (LCO)/ESO
Крупнейший телескоп мира будет искать пришельцев у Альфы Центавра

Как отмечают участники проекта, все эти всплески радиоактивности, скорее всего, носят природное происхождение, однако их обнаружение дополнительно вдохновило участников Breakthrough Listen и заставило их расширить поле поисков.

Как рассказал Симион, к большому разочарованию всей команды, им не удалось найти никаких сигналов, исходящих от Альфа и Проксимы Центавра, что, вероятно, означает, что разумной жизни на недавно открытой планете Проксима Центавра b не существует. Тем не менее, ученые настроены оптимистично и считают, что им удастся найти внеземную жизнь или доказать, что ее не существует, уже после создания следующего поколения радиотелескопов.

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