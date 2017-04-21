Сибирские ученые создали кристаллы, расширяющие возможности лазеров

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН создали образцы кристаллов с улучшенными свойствами, которые могут применяться для изготовления твердотельных лазеров современных спектрометров и гамма-детекторов. Спектрометры различного вида используются для выяснения состава веществ – жидкостей, газов. Область применения зависит от длины волны используемого лазерного луча. В нашем случае речь идет об инфракрасных лазерах, которые используются, например, для анализа загрязненности воздуха, определения вредных примесей в нем.
Кристалл в твердотельном лазере – это его рабочее тело, именно там генерируется лазерный пучок, луч. В инфракрасном лазере он невидим человеческому глазу. На основе таких лазеров создаются спектральные газоанализаторы воздуха, которые "распознают" газовые примеси по тому, как частицы газа колеблются: у молекул разных газов своя частота колебаний, отличная от других – свой спектр.
Принцип работы лазерного спектрометра достаточно прост. Прибор пропускает через себя воздух. Лазерный луч проходя внутри спектрометра проходит через поток воздуха и "видит" молекулы примесей (примерно так, как мы видим пылинки в луче проектора в кинозале). Каждая молекула "поглощает" свою частоту и на детектор лазерный луч приходит уже измененным, немного другого цвета. По характеру этого изменения, то есть потому, какая часть спектра поглощена, мы можем понять, частица какого именно газа колеблется.
Если в кинозале дымно, пылинки будут менее заметны, так как белые частицы дыма полностью поглощают видимый свет проектора. Аналогичным образом при использовании традиционных лазерных кристаллов с длиной волны до 5 микрон (такое излучение генерируют традиционные кислородосодержащие лазерные кристаллы), излучение в большой степени поглощается водяным паром, содержание которого в воздухе в сотни раз больше других газов. Колебания молекул других газов становятся менее отчетливыми, качество измерения снижается.
Созданные кристаллы могут найти применение в производстве промышленных и бытовых спектрометров, повысить их точность. Как пояснила РИА Новости научный сотрудник ИГМ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Александра Тарасова, преимущество разработанных кристаллов заключается в том, что они работают при комнатной температуре, негигроскопичны (т.е. не впитывают влагу из воздуха). Поэтому они могут использоваться для создания компактных переносных анализаторов воздуха для использования в промышленности и быту.
Разработанная технология позволяет также производить кристаллы повышенной плотности, которые начинают светиться при поглощении ионизирующего излучения. Это свойство позволяет создавать на их основе детекторы гамма-излучения.
Созданные учеными материалы уже запатентованы, а исследования с ними ведутся как в России, так и заграницей: в Италии, Японии и США