Ученые выяснили, как появились знаменитые "хоббиты" с острова Флорес

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Масштабное изучение всех известных останков загадочных "хоббитов" с острова Флорес подтвердило, что эти необычные люди являются потомками древних умелых людей, а не выродившимися кроманьонцами, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

"Наш анализ раскрыл четкую связь между "хоббитами", умелыми людьми и другими примитивными гоминидами. Мы на 99% уверены в том, что они не являются родичами человека прямоходящего и более поздних видов людей, и на 100% уверены в том, что они не являются выродившимися Homo sapiens", — заявил Майкл Ли (Michael Lee) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

А был ли хоббит?

Останки древних людей ростом в метр, которых пресса почти сразу назвала "хоббитами", были найдены в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес в 2003 году, и представлены публике в октябре 2004 года командой палеонтологов под руководством покойного Майкла Морвуда.

Морвуд и его коллеги объявили свою находку новым видом, получившим имя Homo floresiensis. Изначально палеонтологи считали, что флорессийские люди были потомками человека прямоходящего (Homo erectus), так называемого "яванского человека", чьи останки были найдены на острове Ява еще в конце 19 века.

Эти люди появились в Юго-Восточной Азии примерно миллион лет назад, и благодаря феномену так называемой "островной карликовости", как предполагали первооткрыватели "хоббитов", они постепенно выродились и превратились в "хоббитов", чей мозг был в три раза меньше, чем у современных Homo sapiens.

С другой стороны, отсутствие новых окаменелостей заставило многих ученых считать, что "хоббиты" были обычными кроманьонцами, которые превратились в карликов из-за врожденных уродств, таких как микроцефалия, синдром Ларона и кретинизм. Только недавно палеонтологи нашли первые доказательства в пользу того, что предки "хоббитов" появились на острове Флорес как минимум 700 тысяч лет назад, а их потомки исчезли 50 тысяч лет назад, задолго до прибытия человека в Индонезию.

Ли и его коллеги заявляют, что "хоббиты" на самом деле имеют еще более древнего предка, чем Homo erectus, всесторонне изучив все известные на сегодняшний день кости и фрагменты черепа этих загадочных существ.

В поисках Хоббитании

Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле. Для этого они сравнили размеры и структуру 133 различных точек на черепе, челюстях, зубах и костях рук и ног "хоббитов" и всех их предполагаемых предков, и построили "генеалогические древа" для каждого их сочетания.

Как оказалось, ближе всего друг к другу находились "хоббиты" и умелые люди – в таком случае древо их эволюции было наиболее реалистичным и близким к реальности. Все остальные комбинации порождали сочетания, невозможные с точки зрения простой логики или уже известных палеонтологических данных о развитии предков человека.

Что интересно, эти же данные указали на возможность еще более древнего происхождения "хоббитов" – по словам Ли, предки "хоббитов" могли отделиться от общего эволюционного древа человечества еще до того, как возникли первые Homo habilis. В таком случае, предки "хоббитов" являются родичами австралопитеков или других древних гоминид, не относящихся к роду Homo.

Это открытие, как признает Ли, пока не позволяет нам понять, где находится метафорическая "Хоббитания", родина этих загадочных людей. Возможно, что они действительно превратились в карликов уже после попадания на остров, но ничто не исключает возможности того, что "хоббиты" стали "хоббитами" еще до путешествия на свою новую родину.