Российские ученые создают 3D-принтер для изготовления роботов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские ученые создают 3D-принтер для изготовления подводной и наземной робототехники, прибор появится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Помимо решения научных задач, создаваемый 3D-принтер планируется использовать при решении прикладных задач, таких как изготовление узлов подводной и наземной робототехники. Ожидается, что первый российский 3D-принтер для работы с суперконструкционными полимерами и композитами на их основе появится в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В фонде также ожидают, что затем производство такого оборудования может широкого использоваться в России. При этом существующие 3D-принтеры зарубежного производства, которые доминируют на российском рынке, имеют закрытую архитектуру, ограничивая пользователя в используемых материалах – картриджи имеют специальные чипы, а скорость печати и мощность лазеров регламентированы.

Как отметили в ФПИ, научно-технический проект по созданию технологии 3D-печати суперконструкционных полимеров нового поколения, финансируемый ФПИ и Минобрнауки России, завершается в 2017 году.

"Новые материалы и оборудование для работы с ними создаются в лаборатории на базе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, известного своей школой полимерного материаловедения, которая работает с 60-х годов ХХ века и имеет научно-технический задел, позволяющий создавать полимерные материалы на мировом уровне, по своим характеристикам опережающим зарубежные аналоги", – подчеркнули в фонде.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.