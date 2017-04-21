Российские ученые создали сверхпрочные полимеры, способные заменить металл

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские ученые научились управлять свойствами полимеров на молекулярном уровне и создали сверхпрочные материалы, способные заменить металл, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова разработали новое поколение суперконструкционных полимеров. Полученные материалы экономичны в производстве, термо- и морозостойки, устойчивы к радиации и более чем в два раза легче алюминия", — говорится в сообщении.

При этом свойствами материалов можно управлять на молекулярном уровне, варьируя характеристики в широком диапазоне. Также изделия из новых материалов можно будет производить как традиционными способами, так и методами 3D-печати.

"Создаваемые материалы являются легкими, обладают высокой прочностью, устойчивы к радиации и находят свое применение в самолето- и ракетостроении, автомобилестроении и медицине (полимеры являются биосовместимыми), нефтегазовой отрасли, а также при создании оборудования, работающего в экстремальных температурных условиях, в том числе в условиях Арктики и космосе", — отмечают в фонде.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.