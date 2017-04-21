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РИА Наука
РИА Наука

Ученые связали употребление газировки и атрофию мозга

07:0021.04.2017
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© Fotolia / Brent HofackerГазированный напитокГазированный напиток
© Fotolia / Brent Hofacker

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Употребление больших количеств газировки, подсластителей и фруктовых соков оказалось статистически связано с ухудшением памяти, уменьшением объемов мозга в целом и центра памяти в частности, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia.

"Мы обнаружили связь между употреблением больших объемов сладких напитков и атрофией мозга, в том числе уменьшением размеров нижних отделов мозга  и ухудшением памяти. Вдобавок, в три раза повышался риск закупорки сосудов мозга и инсульта, а также вероятность развития старческого слабоумия", — заявил Мэттью Пейз (Matthew Pase) из университета Бостона (США).

В последние годы ученые, врачи-диетологи и власти начали серьезно обсуждать вопрос того, как различные газированные и негазированные сладкие напитки влияют на здоровье людей. Недавно ученые из университета Тафтса в Бостоне выяснили, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и прочими напитками убивают примерно 184 тысяч человек в год, большая часть которых приходится на США, Мексику и страны Латинской Америки.

Газированный напиток
© Fotolia / Nisakorn Neera
Газировка ежегодно убивает до 184 тысяч человек, выяснили ученые

Пейз и его коллеги заявляют, что подслащенные напитки могут негативно влиять не только на метаболизм, но и на интеллект человека. Они пришли к такому выводу, проанализировав то, как был устроен мозг и как хорошо работала память у четырех тысяч американцев из города Фрэмингхэм, за здоровьем сердца и сосудов которых ученые следят с середины прошлого века в рамках проекта FHS.

На протяжении 10 лет авторы статьи следили за тем, как менялся их IQ и другие интеллектуальные показатели, а также получали снимки их мозга при помощи магнитно-резонансного томографа, отмечая все изменения в его структуре. Эти данные ученые сопоставили с тем, что они знали о диете участников FHS, и попытались найти закономерности.

Продажа газированных напитков на улицах боливийской столицы
© РИА Новости . Олег Вязьмитинов
Ученые: сладкая газировка вызывает сахарный диабет даже у худых людей

Как оказалось, употребление больше одной-двух порций газированных напитков, соков и подсластителей в день было связано с целым букетом проблем с работой мозга – его более серьезным усыханием в старости, развитием слабоумия, а также большей подверженности инсультам и проблемам с эпизодической и долговременной памятью.

В среднем, объем мозга был меньше у таких людей на 1%, при этом объем гиппокампа, центра памяти, снижался на 2%. Любители газировки запоминали на 6% меньше историй, которые им рассказывали ученые, и гораздо хуже вспоминали их на следующий день после эксперимента, чем люди, не пьющие подобные напитки.

Как подчеркивают Пейз и его коллеги, эти негативные эффекты не были связаны с диабетом и прочими болезнями, которые вызывает чрезмерное злоупотребление сладкого – даже если исключить всех диабетиков из числа участников эксперимента, различия в объемах мозга и уровне интеллекта все равно будут существовать.

Газированная вода в холодильнике
© Fotolia / Michael Eichhammer
Половина взрослых и четверть детей в США употребляет подсластители

С другой стороны, ученые подчеркивают, что пока нельзя понять, что именно является причиной и следствием в данном случае – возможно, что люди с подобными проблемами просто чаще употребляют сладкие напитки, чем их здоровые сверстники. Проверить это можно будет только в ходе будущих исследований, в рамках которых ученые планируют проверить, как искусственные подсластители влияют на мозг большего числа людей.

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