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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы впервые увидели сверхновую, увеличенную "линзой Эйнштейна"

21:0020.04.2017
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© Фото : ESA/Hubble, NASA, Sloan Digital Sky Survey, Palomar Observatory/California Institute of TechnologyСверхновая iPTF16geu, увеличенная гравитационной линзойСверхновая iPTF16geu, увеличенная гравитационной линзой
© Фото : ESA/Hubble, NASA, Sloan Digital Sky Survey, Palomar Observatory/California Institute of Technology

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. "Хаббл" впервые смог сфотографировать вспышку сверхновой в далекой галактике, растянутую во времени, увеличенную и "размноженную" гравитационной линзой, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Я искал "увеличенную" сверхновую на протяжении примерно 15 лет. Я обращался во все обзоры, использовал самые разные методики их поиска и фактически уже сдался. Этот результат стал большим сюрпризом для меня. Гравитационные линзы интересны для меня в первую очередь по той причине, что они позволяют нам изучать структуру материи, видимой и темной, на масштабах, которые иначе невозможно достичь", — заявил Ариэль Губар (Ariel Goobar) из университета Стокгольма (Швеция).

Космическая свеча в лупе

Любое скопление темной или видимой материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. Такой эффект ученые называют гравитационным линзированием. В некоторых случаях искривление пространства помогает астрономам увидеть сверхдалекие объекты – первые галактики Вселенной и их ядра-квазары — которые были бы недоступны для наблюдения с Земли без гравитационного "увеличения".

Фотография космического смайлика, полученная телескопом Хаббл
© Фото : NASA&ESA
"Хаббл" нашел в созвездии Большой Медведицы "смайлик" из галактик

Если два квазара, галактики или других объекта расположены друг за другом для наблюдателей на Земле, возникает интересная вещь – свет более далекого объекта расщепится при прохождении через гравитационную линзу первого. Из-за этого мы увидим не два, а пять ярких точек, четыре из которых будут световыми "копиями" более далекого объекта.

© РИА Новости . Алина ПолянинаСвет, проходящий через "линзу Эйнштейна", одновременно замедляется и усиливается
© РИА Новости . Алина Полянина
Свет, проходящий через "линзу Эйнштейна", одновременно замедляется и усиливается

Подобная структура часто называется "Эйнштейновским крестом" из-за того, что ее существование предсказывается теорией относительности. Что самое важное, эта же теория говорит, что каждая копия объекта будет представлять собой "фотографию" квазара, галактики или сверхновой в разные периоды их жизни из-за того, что их свет тратил разное количество времени на выход из гравитационной линзы.

Губару и его коллегам удалось обнаружить редчайший объект такого типа – "увеличенную" сверхновую первого типа, изучая данные, которые собирает автоматический телескоп PTF в Паломарской обсерватории, созданный специально для "охоты" на сверхновые.

Современные представления о расширении Вселенной
© NASA / ESA/A. Riess
Ученые: сверхбыстрое расширение Вселенной указывает на "новую физику"

Космическое шоу

Изначально, как рассказывает Губар, никто не считал сверхновую iPTF16geu особенной – ученые предполагали, что она является обычным взрывом пары слившихся белых карликов, который произошел в миллиарде световых лет от Земли.

Когда авторы статьи изучили ее спектр, они обнаружили, что на самом деле это было не так – iPTF16geu расположена в 4,3 миллиарда световых лет от Земли, а ее свет был усилен в 52 раза и "размножен" гравитационной линзой галактики, расположенной на полпути между прародительницей iPTF16geu и нашей планетой.

Скорректированная модель расширения Вселенной с учетом ее «звона»
© H. I. Ringermacher & L. R. Mead
Астрофизики: расширение Вселенной замедлялось и ускорялось семь раз

Это открытие, как рассказывает ученый, особенно важно по той причине, что сверхновые первого типа взрываются по одному и тому же сценарию и имеют одинаковые физические параметры, благодаря чему их сегодня используют в качестве своеобразных "линеек" для оценки дистанций до далеких объектов.

Открытие iPTF16geu, таким образом, позволяет ученым достаточно точно измерить расстояние до древней и далекой галактики, где она родилась, и понять, как поменялись свойства пространства-времени за то время, которое прошло с момента ее взрыва. Сегодня многие космологи начинают задумываться о том, что ранней Вселенной могли управлять несколько иные физические законы, и более древние "увеличенные" сверхновые, подобные iPTF16geu, могут помочь нам это проверить.

Планета OGLE-2007-BLG-349 (AB) b в созвездии Стрельца
© NASA / ESA, and G. Bacon (STScI)
Гравитационная линза помогла "Хабблу" найти рекордно далекий Татуин

К примеру, сейчас Губар и его коллеги вычисляют то время, которое свет от каждой "копии" сверхновой тратит на путешествие к Земле. Эти данные помогут им очень точно измерить так называемую постоянную Хаббла – скорость, с которой расширяется Вселенная, и сравнить ее со скоростью роста Вселенной в первые эпохи после Большого Взрыва.

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