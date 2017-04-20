"Союз" с новым экипажем пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 апр — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-04" с первым сокращенным с трех до двух человек экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости представитель Центра управления полётами (ЦУП).
Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия".