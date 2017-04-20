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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли гигантский "гамбургер" в созвездии Ориона

15:4420.04.2017
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© Фото : Yin-Chih Tsai/ASIAAНоворожденная звезда-гамбургер HH212 в созвездии ОрионаНоворожденная звезда-гамбургер HH212 в созвездии Ориона
© Фото : Yin-Chih Tsai/ASIAA

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Ученые обнаружили новорожденную звезду, сформировавшуюся всего 40 тысяч лет назад, и сфотографировали своеобразный "гамбургер" из пыли и газа, окружающий ее, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Мы были крайне рады тому, что нам удалось так детально изучить и рассмотреть мельчайшие детали в структуре очень молодого диска аккреции. Мы десятилетиями искали подобные следы первой фазы формирования звезды, изучение которых поможет нам понять, как материя в таком "гамбургере" слепливается в новые светила и планеты", — рассказывает Чинфэй Ли (Chin-Fei Lee) из Института астрономии и астрофизики в Тайбее (Тайвань).

Как сегодня считают ученые, все звезды и планеты рождаются в холодных газопылевых туманностях, заполненных нейтральным водородом, гелием и пылью. Газ в этих туманностях распределен неравномерно, и через некоторое время он начинает сбиваться в плотные комки, своеобразные "зародыши" звезд.

Три протопланетных диска у звезды IRS 43
© Фото : Brinch et al./Astrophysical Journal Letters 2016
Астрономы открыли звезду с тремя планетными "роддомами"

Внутри них газ и пыль постепенно превращается в плоский "блин", так называемый диск аккреции, в центре которого формируется звезда, а на окраинах – планеты. То, как возникает этот диск, ученые до сих пор не знали, так как он рождается за мгновения по космическим меркам и существуют крайне недолго.

Ли и его коллеги нашли первый пример подобного первичного диска и обнаружили, что как минимум в некоторых случаях он похож не на русский блин, а на американский гамбургер, изучая туманность L1630 в созвездии Ориона, где находятся одни из самых больших "звездных яслей" Млечного Пути. Внутри них формируются сотни новых звезд, и ученые надеялись, что хотя бы одна из них будет достаточно молодой для того, чтобы вокруг нее существовал первичный диск аккреции.

Изучая светила при помощи чилийского телескопа ALMA, мощнейшей микроволновой обсерватории мира, ученые натолкнулись на звезду HH 212, возникшую всего 40 тысяч лет назад и удаленную от нас всего на 1300 световых лет. Наблюдая за движением молекул угарного газа и формальдегида, ученым удалось узнать, как устроен этот ее диск аккреции и как его материя поглощается растущим светилом.

Вопреки ожиданиям ученых, диск аккреции представлял собой не шарообразную структуру без каких-то видимых выступов, а своеобразный "гамбургер" из трех частей – двух овальных "булочек" из относительно разреженной материи, окружающих звезду сверху и снизу, и своеобразной "котлеты", очень холодной прослойки из пыли и газа, между ними.

Протопланетный диск у звезды RX J1615
© Фото : ESO, J. de Boer et al.
Ученые впервые увидели, как сталкиваются новорожденные планеты

Звезда постепенно "выедает" этот космический бургер изнутри, засасывая в себя материю по спирали и уплотняя центральную часть диска аккреции. Со временем плотность материи в нем достигнет значений, пригодных для формирования планет, и у HH 212 появится один или несколько спутников.

Пока ученые не знают, характерно ли наличие подобных структур для всех звезд, или же HH 212 является исключением. Как надеются Ли и его коллеги, открытие других первичных дисков аккреции и изучение их структуры помогут нам найти ответ на этот вопрос и понять, как возникло Солнце и все остальные планеты Солнечной системы.

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