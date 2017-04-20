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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Антарктиде сотни рек и озер из талой воды

13:4420.04.2017
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© NASAОзера и реки в Антарктиде, съемка со спутника НАСАОзера и реки в Антарктиде, съемка со спутника НАСА
© NASA

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Американские ученые нашли сотни временных рек, озер и ручьев из талой воды на поверхности ледников Антарктиды, указывающих на то, что ледовый покров южного континента может исчезнуть раньше, чем ожидали ученые. Карта этих "рек" была опубликована в журнале Nature.

"Раньше никто не пытался измерить то, как много подобных потоков возникает в Антарктике, так как считалось, что они возникают крайне редко. Сейчас же мы работаем над оценкой того, как подобное таяние может повлиять на рост уровня моря в будущем", — прокомментировал исследование Дуглас Макайел (Douglas MacAyeal) из университета Чикаго (США).

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-"реки", у подножия ледников.

Гигантская трещина в леднике Ларсена в Антарктиде
© Фото : NASA/John Sonntag
НАСА обнаружило стокилометровую трещину в Антарктиде

Робин Белл (Robin Bell) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США) и его коллеги выяснили, что и на поверхности Антарктиды существует целая сеть из подобных рек, ручьев и озер, всесторонне изучив высококачественные снимки поверхности континента, которые ученые собирали на протяжении последних 70 лет.

Объединив эти фотографии в единую сверхкачественную карту Антарктики, исследователи начали искать на них потенциальные следы талой воды и те формы рельефа, которые образуются на поверхности ледников при образовании рек, озер и прочих областей жидкой воды.

К большому удивлению ученых, таких водоемов было очень много – несколько сотен, и некоторые из найденных ими озер из талой воды протягивались на десятки километров и занимали очень большие площади. Еще более удивительным было то, что многие такие "временные" водоемы существовали на протяжении десятков и сотен лет и не думали исчезать.

Трещина, возникшая в результате раскола Западного ледового щита Антарктиды у его подножья
© Фото : NASA/Nathan Kurtz
Льды на западе Антарктиды раскололись изнутри, заявляют ученые

Эти озера, как отмечают Белл и его коллеги, являются угрозой для стабильности ледников Антарктики, так как они ускоряют и усиливают процессы таяния льдов, находящихся под их водами, и способствуют формированию крупных трещин в ледовом щите. К примеру, накопление большого количества таких озер на леднике Ларсена на западе Антарктики привело к тому, что значительная часть его откололась и "уплыла" в море в 2002 году.

С другой стороны, часть рек, открытых учеными, снижает эту опасность, так как они уносят воды этих озер в сторону побережья и океана. Тем не менее, их открытие, как признает Белл, все же говорит о том, что возможность дестабилизации ледников Антарктиды в прошлом значительно недооценивалась.

Несмотря на то, что эти заполярные водоемы существуют, по всей видимости, очень давно, и в их образовании не виноват человек и глобальное потепление, изменение климата будет ускорять их формирование и повышать объемы воды, которые каждый год проходят через такие озера, реки и ручьи.

Ледник в Западной Антарктике, под которым скрывается гигантская трещина
© Фото : NASA/Michael Studinger
Ученые открыли сеть гигантских трещин подо льдами Антарктики

Как их усиление повлияет на стабильность Антарктики, ученые пока не берутся судить, однако они считают, что рост этих водоемов может сыграть критическую роль в освобождении Антарктиды от ледового покрова, и возможном повышении уровня моря на 50-60 метров при его полном исчезновении.

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