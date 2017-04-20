США
20.0420 апреля12:50МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, почему "плевки" черных дыр нарушают скорость света

12:3120.04.2017
03140
© Axel. M. Quetz/MPIA HeidelbergВыбросы черной дыры в центре галактики M87 в представлении художникаВыбросы черной дыры в центре галактики M87 в представлении художника
© Axel. M. Quetz/MPIA Heidelberg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Выбросы некоторых гигантских черных дыр "движутся" со сверхсветовой  скоростью по той причине, что они двигаются не только вперед, а "танцуют", качаясь в разные стороны, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

"У нас появились хорошие основания считать, что поверхность диска аккреции черной дыры ведет себя подобно Солнцу – он состоит из раскаленного газа, в котором постоянно происходят разные магнитные процессы, в том числе пересоединение силовых линий и вспышки. Глобальное магнитное поле этого диска управляет движением и формой выбросов черных дыр", — рассказывает Кристиан Фендт (Christian Fendt) из Института радиоастрономии в Бонне (Германия).

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

Карта джета и анти-джета черной дыры в галактике NGC 1275, полученная Радиоастроном
© Фото : ФИАН/Астрокосмический центр
"Радиоастрон" получил рекордно четкие снимки "плевка" черной дыры

Первые наблюдения за подобными выбросами указали на невозможный факт – скорость движения материи в разных частях джетов могла кардинально меняться, и в некоторых случаях она превышала скорость света. Подобное открытие заставило ученых гадать, как возникают эти пучки материи и как именно они движутся, что нам кажется, что они "нарушают" законы физики.

Фендт и его коллеги выяснили, почему это происходит, наблюдая за одной из самых больших и близких к нам сверхмассивных черных дыр, расположенной в галактике М87 в созвездии Девы. Она удалена от нас всего на 54 миллиона световых лет, благодаря чему джет ее черной дыры хорошо виден даже для самых простых телескопов на Земле и был открыт почти 100 лет назад.

Используя сеть радиотелескопов VLBA, объединившую мощности десятков мощнейших астрономических радиотарелок мира, ученые смогли получить снимки "ножки" джета и подобраться к ней на расстояние, меньшее размеров Солнечной системы примерно в семь раз.

Так художник представил себе магнитные поля, окружающие черную дыру в центре Млечного пути
© Фото : M. Weiss/CfA
Ученые впервые измерили магнитное поле черной дыры в центре Галактики

Проанализировав сотни таких снимков, немецкие астрономы обнаружили, что джет "танцевал" – его основание постоянно качалось в стороны, а потоки материи получали дополнительное ускорение под действием неких магнитных полей, существовавших на небольшом расстоянии от горизонта событий черной дыры в центре M87.

Эти колебания, как объясняют  ученые, и заставляли нас считать, что поток материи движется со сверхсветовой скоростью, так как она периодически оказывалась выстроена не в прямую линию, а закручена в своеобразную спираль.

Источником этих полей, как предполагают исследователи, является так называемый диск аккреции – "бублик" из раскаленного газа и перемолотой материи звезд и планет,  окружающий черную дыру. В нем, по мнению Фендта и его коллег, существуют мощные магнитные поля, взаимодействие которых влияет на джет и даже участвует в его рождении, "перенося" ту точку, где расположено основание выброса черной дыры.

Коллаж: Радиоастрон изучает черную дыру
© Фото : ASC Lebedev/MPIfR
Российский телескоп из книги Гиннесса разглядел выброс черной дыры

Все это, как отмечают ученые, в некотором роде роднит выбросы черных дыр и наше Солнце, вспышки и пятна на поверхности которого рождаются похожим образом. Так ли это на самом деле, астрономы планируют проверить в ближайшее время, когда участники проекта Event Horizon Telescope расшифруют более детальные снимки ядра M87, полученные в начале апреля.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена