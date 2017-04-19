Пуповинная кровь человека омолодила мозг мышей, заявляют ученые

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Переливание человеческой пуповинной крови в кровеносную систему пожилой мыши омолодило ее мозг и улучшило память, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Нейрофизиологи постоянно игнорируют этот фактор, но мне кажется крайне интересным то, что содержимое вашей крови влияет на то, как работает ваш мозг, и на то, как вы думаете. К примеру, гиппокамп, центр памяти, с возрастом дегенерирует и уменьшается. Молекула TIMP2, содержащаяся в молодой крови, восстанавливает его функцию", — заявил Тони Висс-Корэй (Tony Wyss-Coray) из Стэнфордского университета (США).

Красный элексир жизни

В 2005 году Ирина Конбой (Irina Conboy) из университета Калифорнии в Беркли (США) и ее коллеги заявили о том, что "склеивание" кровеносных систем нескольких молодых и пожилых крыс привело к омоложению последних. Подобные заявления заставили ученых активно интересоваться тем, чем отличается "молодая" и "старая" кровь и можно ли как-то использовать первую для обновления и омоложения органов и кровеносной системы.

Последующие опыты как подтверждали этот феномен, так и заставляли ученых сомневаться в его наличии. Недавно сама Конбой и ее соратники заявили, что их оригинальная идея является в корне неверной. На самом деле, ситуация ровно обратная – "старая" кровь ускоряет дряхление, заставляя клетки тела и органы ускоренно стареть, а переливание "юной" крови просто останавливает этот процесс, создавая впечатление, что тело омолаживается.

Висс-Корэй и его коллеги выяснили, что это не так как минимум в случае мозга, проследив за влиянием "молодой крови" на когнитивные способности пожилых мышей и выделив молекулу, белок TIMP2, отвечавшую за ее благотворное действие.

Как рассказывает ученый, первые опыты по кровяному "омоложению" грызунов натолкнули его на мысль, что кровь молодых особей и новорожденных животных может содержать в себе целый набор гормонов и других сигнальных веществ, которые со временем исчезают из организма по мере его старения. Это исчезновение, по мнению Висс-Корэя, и является причиной того, почему тело и мозг дряхлеют после наступления старости.

Тайная химия мозга

Руководствуясь этой идеей, его команда сравнила содержимое плазмы крови у нескольких молодых и пожилых людей, и выделила из них белки, концентрация которых менялась с возрастом. Часть из этих молекул ученые нашли в пуповинной крови, что заставило их проверить, какие из данных белков могут вызывать омоложение.

Для проведения подобного эксперимента биологи вырастили нескольких мышей, у которых отсутствовала своя собственная иммунная система. Это позволяло Висс-Корэю и его коллегам вводить в их тело пуповинную кровь человека, очищенную от клеток, или отдельные белки, содержащиеся в ней.

Как показали эти эксперименты, подобная операция приводила к омоложению мозга грызунов – через две недели после начала инъекций они начинали быстрее запоминать положение выхода из лабиринта, находить пищу и даже вспомнили, как плести гнезда из ватных дисков, что они умеют делать в детстве и постепенно забывают в старости.

Перебрав белки пуповинной крови по отдельности, Висс-Корэй и его команда обнаружили, что подобный эффект был обусловлен всего одной молекулой – ферментом TIMP2, который раньше никогда не связывался с работой мозга. Введение этого вещества в мозг пожилых крыс позволяет добиться аналогичного эффекта, что и переливание крови. И наоборот – удаление ее из крови молодых грызунов приводило к развитию у них старческого "слабоумия" и снижению остроты памяти.

Это, по мнению авторов статьи, говорит о том, что "молодая кровь" действительно может омоложать организм – остается лишь понять, какие именно молекулы отвечают за подобное действие, какие органы они затрагивают и как сильно они могут поменять их работу.