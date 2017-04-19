Астрономы нашли в созвездии Кита "большую сестру" Земли

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Европейские планетологи нашли в созвездии Кита относительно небольшую каменистую планету, которая находится в "зоне жизни" и обладает густой атмосферой, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это самая интересная экзопланета, которую я видел за последние десять лет. Мы и не могли надеяться на более интересного и лучшего кандидата для получения ответа на один из главных вопросов в науке – поиски следов жизни за пределами Земли. То, что она вращается вокруг красного карлика, является дополнительным плюсом, так как звезда LHS 1140 вращается медленно и вырабатывает гораздо меньше вспышек, чем другие светила такой массы", — заявил Джейсон Диттман (Jason Dittmann) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США).

Конкурс двойников

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни. При этом, некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают много ультрафиолетового излучения и порождают большое число вспышек, способных уничтожить атмосферы планет.

И планеты у TRAPPIST-1, и Проксима Центавра b являются хорошими кандидатами на роль потенциально обитаемых планет, но у них есть серьезные "недостатки". Планеты в созвездии Водолея скорее всего находятся в резонансе со звездой и всегда смотрят на нее одной стороной, а частота вспышек на Проксиме Центавра может делать жизнь на ее спутнице фактически невозможной. Кроме того, масса и размеры всех этих планет пока точно не вычислены.

Диттман и его коллеги утверждают, что открытая ими планета LHS 1140b лишена подобных недостатков. Она вращается вокруг спокойной звезды, на ней есть атмосфера, она состоит из каменистых горных пород и обладает сопоставимыми с Землей размерами – ее диаметр в 1,4 раза больше земного, а масса – в 6 раз выше.

Большая сестра

Эта планета, как и многие другие аналоги Земли и Венеры, была открыта при помощи автоматизированного телескопа MEarth-South в чилийских горах Серро-Тололо, предназначенного специально для поиска планет у тусклых и холодных красных карликов.

Как и ее "конкуренты", она расположена внутри зоны жизни, на расстоянии в примерно 11 раз меньшем, чем дистанция между Землей и Солнцем. Здесь, несмотря на близость планеты к светилу, она получает лишь 50% от того тепла и света, который Солнце дарит Земле, так как LHS 1140 является достаточно тусклой и холодной звездой. Поэтому климат на ней может быть больше близок к марсианскому, чем к земному.

Планеты таких размеров, как сегодня предполагают ученые, часто оказываются водными мирами, чья поверхность бывает полностью покрыта океаном, но в случае с LHS 1140b это не так – ее большая масса говорит о том, что она по большей части состоит из твердых горных пород и является своеобразной "большой сестрой" Земли. По этой причине сила притяжения на ее поверхности примерно в три раза сильнее, чем на Земле, что может оказывать специфическое влияние на жизнь, если она существует на ее поверхности.

И планета, и звезда существуют уже более пяти миллиардов лет, что говорит о том, что жизнь уже могла зародиться на ее поверхности, если для этого там были условия. В ближайшее время Диттман и его коллеги планируют провести сессию наблюдений за ее атмосферой при помощи "Хаббла" которые помогут нам понять, способна ли LHS 1140b поддерживать жизнь, есть ли на ней парниковый эффект и как много тепла она в действительности получает.