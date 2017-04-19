США
19.0419 апреля20:08МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли в созвездии Кита "большую сестру" Земли

20:0019.04.2017
(обновлено: 20:02 19.04.2017)
01720
© M. Weiss/CfAПланета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизньПланета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизнь
© M. Weiss/CfA

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Европейские планетологи нашли в созвездии Кита относительно небольшую каменистую планету, которая находится в "зоне жизни" и обладает густой атмосферой, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это самая интересная экзопланета, которую я видел за последние десять лет. Мы и не могли надеяться на более интересного и лучшего кандидата для получения ответа на один из главных вопросов в науке – поиски следов жизни за пределами Земли. То, что она вращается вокруг красного карлика, является дополнительным плюсом, так как звезда LHS 1140  вращается медленно и вырабатывает гораздо меньше вспышек, чем другие светила такой массы", — заявил Джейсон Диттман (Jason Dittmann) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США).

Конкурс двойников

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Планетная система у звезды Gliese 581 глазами художника
© ESO/L. Calçada
Астрономы нашли "двойника" Венеры у соседней с Землей звезды

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни. При этом, некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают много ультрафиолетового излучения и порождают большое число вспышек, способных уничтожить атмосферы планет.

И планеты у TRAPPIST-1, и Проксима Центавра b являются хорошими кандидатами на роль потенциально обитаемых планет, но у них есть серьезные "недостатки". Планеты в созвездии Водолея скорее всего находятся в резонансе со звездой и всегда смотрят на нее одной стороной, а частота вспышек на Проксиме Центавра может делать жизнь на ее спутнице фактически невозможной. Кроме того, масса и размеры всех этих планет пока точно не вычислены.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

Диттман и его коллеги утверждают, что открытая ими планета LHS 1140b лишена подобных недостатков. Она вращается вокруг спокойной звезды, на ней есть атмосфера, она состоит из каменистых горных пород и обладает сопоставимыми с Землей размерами – ее диаметр в 1,4 раза больше земного, а масса – в 6 раз выше.

Большая сестра

Эта планета, как и многие другие аналоги Земли и Венеры, была открыта при помощи автоматизированного телескопа MEarth-South в чилийских горах Серро-Тололо, предназначенного специально для поиска планет у тусклых и холодных красных карликов.

Как и ее "конкуренты", она расположена внутри зоны жизни, на расстоянии в примерно 11 раз меньшем, чем дистанция между Землей и Солнцем. Здесь, несмотря на близость планеты к светилу, она получает лишь 50% от того тепла и света, который Солнце дарит Земле, так как LHS 1140 является достаточно тусклой и холодной звездой. Поэтому климат на ней может быть больше близок к марсианскому, чем к земному.

Планета Проксима Центавра b, потенциальный двойник Земли
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Ученые нашли "двойник" Земли у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра

Планеты таких размеров, как сегодня предполагают ученые, часто оказываются водными мирами, чья поверхность бывает полностью покрыта океаном, но в случае с LHS 1140b это не так – ее большая масса говорит о том, что она по большей части состоит из твердых горных пород и является своеобразной "большой сестрой" Земли. По этой причине сила притяжения на ее поверхности примерно в три раза сильнее, чем на Земле, что может оказывать специфическое влияние на жизнь, если она существует на ее поверхности.

И планета, и звезда существуют уже более пяти миллиардов лет, что говорит о том, что жизнь уже могла зародиться на ее поверхности, если для этого там были условия. В ближайшее время Диттман и его коллеги планируют провести сессию наблюдений за ее атмосферой при помощи "Хаббла" которые помогут нам понять, способна ли LHS 1140b поддерживать жизнь, есть ли на ней парниковый эффект и как много тепла она в действительности получает.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена