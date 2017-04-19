Ученые выяснили, какие черты лица больше всего зависят от генов

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сравнение трехмерных слепков лица близнецов помогло британским ученым выяснить, что гены больше всего влияют на форму кончика носа, размеры скул, уголки глаз и области вокруг губ, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"То, что гены влияют на форму лица, очевидно любому человеку. Многие из нас идут "в папу" или "в маму", а близнецов часто бывает невозможно отличить. С другой стороны, определение того, какие именно черты лица наследуются больше всего, оказалось сложной задачей для генетиков. Мы помогли им, создав карты "лицевой наследственности", — заявил Джованни Монтана (Giovanni Montana) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

В последние годы ученые активно ищут гены, которые определяют форму различных черт лица и тела, в том числе рост, массу, склонность к полноте, физическую силу и многие другие характеристики. Нарушения в работе этих генов, как сегодня считают генетики, часто приводят к развитию серьезных болезней, в том числе нарушению развития ребенка и к разным формам физического уродства.

Число этих генов, судя по последним открытиям, может приближаться к нескольким сотням или даже тысячам. К примеру, недавно ученые обнаружили, что сразу четыре гена управляют формой носа, а заостренность подбородка зависит от одного гена. То, в какой мере эти гены влияют друг на друга и как на них влияют другие участки ДНК, ученые пока не знают. Это усложняет оценку того, в какой степени устройство и размеры разных областей лица зависят от генов и от других факторов.

Монтана и его коллеги придумали остроумный способ решения этой проблемы, который опирается не на генетику, а на статистику и математику. Ученые предположили, что одни и те же черты лица, форма которых будет зависеть от генов, будут одинаковыми у однояйцевых близнецов, но могут отличаться у близнецов с разной ДНК.

Руководствуясь этой идеей, ученые получили компьютерные "слепки" лиц почти тысячи пар близнецов, живущих в Британии, и проанализировали их трехмерный "рельеф", как они выражаются, при помощи специальной программы статистического анализа, разработанной в стенах Имперского колледжа Лондона.

Сравнив наборы похожих и разных черт для однояйцевых и двуяйцевых близнецов, ученым удалось выяснить, какие черты лица определяются генами почти со 100% вероятностью, а какие – в гораздо меньшей степени.

В число первых, как рассказывают исследователи, попали многие черты, заметно влияющие на облик человека, в том числе форма и размеры кончика его носа, расположение внутренних уголков глаз, скулы и размеры и форма регионов, окружающих губы. Кроме того, от генов зависел охват головы и размеры носовых мышц.

Что интересно, многие другие регионы, в том числе и сами губы, не относящиеся к носу и не расположенные рядом с ним, фактически не зависели от генов и определялись какими-то иными факторами, не связанными с наследственностью. Как надеются ученые, составленные ими "карты наследственности" для лиц близнецов помогут генетикам выделить гены, связанные с теми областями лица, которые открыли Монтана и его коллеги.