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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, что свекольный сок омолаживает мозг

13:3819.04.2017
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Свекольный сок
© Fotolia/ Printemps

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Употребление свекольного сока перед занятиями фитнессом или спортом приводит к заметному омоложению мозга и улучшению его работы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Gerontology.

"Мы довольно давно знаем, что физические упражнения благотворно влияют на моз. Но наше небольшое исследование показало, что интенсивные физические нагрузки в сочетании со свекольным соком меняют мозг пожилых людей-гипертоников еще сильнее, делая его похожим на то, что мы видим в голове молодых людей", — заявил Джек Реджески (Jack Rejeski) из университета Уэйк-Форест (США).

Свекольный сок, помимо полезных витаминов, нутриентов и микроэлементов, содержит в себе большое количество нитратов, соединений азота, попадание которых в организм помогает ему производить молекулы моноокиси азота – важнейшей биомолекулы, управляющей сужением и расширением кровеносных сосудов. Недавно ученые обнаружили, что подобное свойство свекольного сока помогает людям переносить жизнь в горах, а также улучшает жизнь гипертоникам.

Участник эксперимента пьет свекольный сок во время похода в горы в Непале
© Фото: Harald Engan, Mid Sweden University
Медики: свекольный сок помогает приспособиться к жизни в горах

Как рассказывают Реджески и его коллеги, многие проблемы с работой мозга у пожилых людей часто бывают связаны с проблемами в работе капилляров и других сосудов мозга, благодаря чему его клетки не получают достаточного числа нутриентов и кислорода. Это, как предположили ученые, можно исправить, регулярно принимая большие дозы свекольного сока и занимаясь зарядкой, во время которой нитраты из свекольного сока будут превращаться в оксид азота.

Они проверили эту теорию, собрав группу из 26 мужчин и женщин в возрасте от 55 лет и старше, не занимавшихся спортом и страдавших от высокого давления. Половина из них пила настоящий свекольный сок три раза в неделю и совершала часовые пробежки на беговой дорожке, а остальные – пили подкрашенную воду со вкусом свеклы и делали аналогичные упражнения.

Во время этого эксперимента ученые наблюдали за работой мозга своих подопечных при помощи магнитно-резонансной томографии, отслеживая то, как менялась активность его клеток и какие связи между ними формировались.

Стакан свекольного сока в день может победить гипертонию - ученые

Как показали эти опыты, и в том и в другом случае работа мозга улучшилась, однако пенсионеры, пившие настоящий свекольный сок, гораздо дальше продвинулись в этом отношении, чем остальные участники опытов. Активность нервных клеток в тех частях мозга, которые отвечают за движение рук и ног, и число связей между ними у таких добровольцев повысилось до значений, характерных для здоровых 30-35 летних людей всего через 6 недель упражнений.

Что интересно, подобные связи не образовались в мозге людей, пивших ненастоящий свекольный сок, что говорит о том, что омоложения мозга и приобретения им способности формировать новые связи между клетками при занятиях спортом все же не случается.  В ближайшее время команда Реджески проверит, сохраняется ли этот эффект на протяжении более длительных периодов и изучит благотворное влияние свекольного сока в более масштабных клинических испытаниях.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Alexey Andreev
Принимать в пищу свекольный сок можно далеко не всем - он имеет свои противопоказания: может привести к аллергической реакции, чрезмерное потребление свекольного сока приводит к тошноте и головокружениям. При мочекаменной болезни этот сок может привести к осложнениям, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимать свекольный сок не рекомендуется, особенно это касается таких болезней как гастрит, язва, диарея и изжога.
14:02
19.04.2017
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Alexey Andreev
Вот так и не иначе - принимайте нитраты в большом количестве и все будет тип-топ!
13:55
19.04.2017
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mavrmos
...Доходный Ряд вслушивается...
13:51
19.04.2017
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