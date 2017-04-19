На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 19 апр — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре утвердила первый сокращенный с трех до двух человек экипаж корабля "Союз МС-04" в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Запуск назначен на 20 апреля в 10.14 мск. Полет "Союза" будет проведен по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена также на 20 апреля в 16.23 мск в автоматическом режиме.

Пилотируемый корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.