Российские ученые изобрели новое лекарство от сибирской язвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские учёные изобрели новое лекарство от сибирской язвы, которое в отличие от существующих препаратов не приводит к тяжёлым аллергическим реакциям, сообщил РИА Новости представитель Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"ООО "Восток" совместно со специалистами Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны РФ по заданию Фонда перспективных исследований создало комплексное средство для экстренной профилактики и лечения сибирской язвы у людей", – сказал собеседник агентства.

Как пояснили в фонде, основная проблема при лечении больных сибирской язвой — низкая эффективность антибиотиков при легочной, кишечной и токсической формах заболевания, что наиболее часто возникает при ингаляционном заражении. При таких формах сибирской язвы необходимо, наряду с антибиотиками, применять человеческий иммуноглобулин. Однако сейчас используется лошадиный иммуноглобулин, который может вызывать тяжелые аллергические реакции при применении детям и повторном использовании.

"Новизна подхода заключается в том, что для снижения смертельных исходов предлагается использовать антибиотик тобрамицин и человеческий противосибиреязвенный иммуноглобулин, обладающий способностью связывать образующиеся токсины и повышающий уровень иммунитета. Экспериментально на лабораторных моделях подтверждена эффективность средства при отсутствии тяжелых последствий", – отметили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.