В России начали разработку эскизного проекта "Ангары А5В"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Роскосмос" начал разработку эскизного проекта ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара – А5В" и ракеты сверхтяжелого класса для лунной программы, сообщается в материалах правительства РФ, подготовленных к ежегодному отчету.

"Предприятия и конструкторские бюро госкорпорации "Роскосмос" разрабатывают проекты ракетного комплекса тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности на базе РН "Ангара А5" и сверхтяжёлого класса по лунной программе (проработка его эскизного проекта началась в 2017 году)", — говорится в материалах.

Ранее в Государственном космическом научно-производственном Центре (ГКНПЦ) имени Хруничева заявляли о том, что работу над эскизным проектом "Ангары-А5В" планируется начать в 2017 году. Наземные испытания планировалось завершить в 2025 году.

Как следует из материалов к заседанию экспертного совета военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития Роскосмоса до 2030 года, летные испытания новой сверхтяжелой ракеты планируется начать в 2027-2028 годах.

В материалах правительства также отмечается, что "чистая прибыль предприятий госкорпорации "Роскосмос" в 2016 году составила 3,2 миллиарда рублей, что на 56% выше показателя 2015 года".

Кроме того, "Роскосмос" планирует подписать межправительственные соглашения с 11 странами.

"В 2016 году госкорпорация "Роскосмос" провела подготовку к заключению межправительственных соглашений с Мексикой, Перу, Венесуэлой, Саудовской Аравией, Израилем, Малайзией, Монголией, Эквадором, Анголой и Алжиром", — отмечается в материалах.

Продолжается разработка способов доставки людей на Луну, рассматриваются возможные варианты орбитальных и напланетных лунных станций.

"Сотрудники ФГУП "ЦНИИмаш", научно-исследовательского института, входящего в госкорпорацию "Роскосмос", разработали актуальные сценарии полётов к Луне, сочетающие использование автоматических и пилотируемых космических аппаратов, обоснованы проектные облики и технические требования к перспективным пилотируемым космическим комплексам", — говорится в материалах.