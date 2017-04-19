Ученые: львы-людоеды из Кении убивали людей ради удовольствия

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Знаменитые львы-людоеды из Цаво, погубившие жизни свыше 130 рабочих-железнодорожников в Кении в начале 20 века, убивали людей не из-за недостатка пищи, а ради удовольствия или из-за простоты охоты на человека, заявляют палеонтологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Похоже, что охота на человека не была мерой последнего спасения для львов, она просто облегчала им жизнь. Наши данные показывают, что эти львы-людоеды не до конца съедали туши пойманных ими животных и людей. Похоже, что люди просто служили приятным дополнением к их уже разнообразной диете. В свою очередь, антропологические данные указывают на то, что в Цаво людей ели не только львы, но и леопарды и прочие большие кошки", — рассказывает Лариса ДеСантис (Larisa DeSantis) из университета Вандербильтов в Нэшвилле (США).

Темное сердце Африки

Эта история берет свое начало в 1898 году, когда колониальные власти Британии задумали соединить свои колонии на востоке Африки гигантской железной дорогой, протянувшейся вдоль берегов Индийского океана. В марте ее строители, завезенные в Африку рабочие-индусы и их белые "сахибы", столкнулись с очередной естественной преградой – рекой Цаво, мост через которую они строили последующие девять месяцев.

На протяжении всего этого времени железнодорожников терроризировала пара местных львов, смелость и дерзость которых часто доходила до того, что они в прямом смысле вытаскивали рабочих из их палаток и съедали их заживо на краю лагеря. Первые попытки отпугнуть хищников при помощи огня и заграждений из колючих кустарников провалились, и они продолжали нападать на участников экспедиции.

© Фото: public domain Лев-людоед из Цаво и полковник Паттерсон

В результате этого рабочие начали массово дезертировать из лагеря, что вынудило англичан устроить охоту на "убийц из Цаво". Львы-людоеды оказались неожиданно хитрой и неуловимой добычей для Джона Паттерсона, полковника имперской армии и руководителя экспедиции, и только в начале декабря 1898 года ему удалось подстеречь и застрелить одного из двух львов, а через 20 дней убить второго хищника.

За это время львы успели оборвать жизни 137 рабочих и британских военнослужащих, что заставило многих натуралистов того времени и современных ученых обсуждать причины подобного поведения. Львы, и особенно самцы, в то время считались достаточно трусливыми хищниками, не нападающими на людей и крупных кошек при наличии путей отступления и других источников пищи.

Как рассказывает ДеСантис, подобные идеи заставляли большинство исследователей предполагать, что львы нападали на рабочих из-за голода – в пользу этого говорило то, что местное поголовье травоядных животных сильно сократилось из-за эпидемии чумы и серии пожаров. ДеСантис и ее коллега Брюс Паттерсон (Bruce Patterson), однофамилец полковника из Полевого музея истории Чикаго, где хранятся останки львов, уже 10 лет пытаются доказать, что это было не так.

Сафари для "царя зверей"

Изначально Паттерсон считал, что львы охотились на людей не из-за недостатка пищи, а по той причине, что их клыки были сломаны. Эта идея была встречена шквалом критики со стороны научного сообщества, так как сам полковник Паттерсон отмечал, что клык одного льва сломался об ствол его винтовки в тот момент, когда животное подстерегло и прыгнуло на него. Тем не менее, Паттерсон и ДеСантис продолжили изучение зубов "убийц из Цаво", используя на этот раз современные палеонтологические методы.

Эмаль зубов всех животных, как объясняют ученые, покрыта своеобразным "узором" из микроскопических царапин и трещин. То, какую форму и размеры имеют эти царапины, и то, как они распределены, напрямую зависит от типа пищи, которой питался их обладатель. Соответственно, если львы голодали, то тогда на их зубах должны оставаться следы от разгрызенных костей, которые хищники были вынуждены поедать при недостатке пищи.

Руководствуясь этой идеей, палеонтологи сравнили рисунки царапин на эмали львов из Цаво с зубами обычных львов из зоопарка, которых кормят мягкой пищей, гиен, питающихся падалью и костями, и льва-людоеда из Мфуве в Замбии, убившего как минимум шестерых местных жителей в 1991 году.

"Несмотря на то, что очевидцы часто сообщали о "хрусте костей", раздававшемся на окраинах лагеря, мы не нашли следов повреждений эмали на зубах львов из Цаво, характерных для поедания костей. Более того, рисунок царапин на их зубах больше всего похож на тот, который имеется на зубах львов в зоопарках, которых кормят говяжьей вырезкой или кусками конины", — рассказывает ДеСантис.

Соответственно, можно говорить о том, что эти львы не страдали от голода и охотились на людей отнюдь не по гастрономическим причинам. Ученые предполагают, что львам просто понравилась достаточно многочисленная и легкая добыча, для поимки которых требовалось гораздо меньше усилий, чем для охоты на зебр или крупный рогатый скот.

Как считает Паттерсон, подобные выводы частично говорят в пользу его старой теории о стоматологических проблемах у львов – для того, чтобы убить человека, льву не обязательно было перекусывать его шейные артерии, что было проблематично сделать без клыков или с больными зубами при охоте на крупных травоядных животных. Аналогичные проблемы с зубами и челюстями, по его словам, имел и лев из Мфуве. Поэтому можно ожидать, что споры вокруг людоедов из Цаве вспыхнут с новой силой.