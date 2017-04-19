Инженеры-"кутюрье" из НАСА создали космическую "ткань-кольчугу"

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Инженеры из НАСА создали необычную "ткань" из кусочков серебра и других металлов, которая будет использоваться для защиты спутников НАСА от повреждений и радиации, а также создания гибких антенн зондов в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба космического агентства.

"Мы называем эту технологию 4D-печатью, так как мы можем задавать и геометрические свойства ткани, и ту функцию, которую она должна исполнять. И если в прошлом веке промышленное производство стало массовым, то теперь мы вносим массовость в производство различных функций", — рассказывает Рауль Полит-Касильяс (Raul Polit-Casillas) из Лаборатории реактивного движения НАСА (США).

Ткань, созданная Полит-Касильясом и его коллегами, представляет собой своеобразную металлическую "кольчугу", созданную не руками человека или манипуляторами робота, а полностью напечатанную на трехмерном принтере. Как и все остальные продукты 3D-печати, данная космическая "кольчуга" печатается послойно, что позволяет очень гибко управлять свойствами подобных тканей.

Почему специалисты НАСА называют этот материал "тканью"? По словам ученых, она обладает полезными свойствами и ткани, и металла. Разработку Полита-Касильяса и его команды можно многократно сгибать и разгибать, складывать в стопки, растягивать и сжимать. Благодаря трехмерной печати, каждая сторона ткани может обладать разными свойствами, отражать или поглощать свет и тепло.

Такая ткань, как надеются ученые, поможет уменьшить расходы на проектировку и изготовление спутников и систем связи для автоматических зондов, антенны которых можно будет изготовлять из полотен подобной ткани и "упаковывать" перед их выводом в космос.

В ближайшее время Лаборатория реактивного движения планирует проверить работоспособность такой космической "кольчуги" на борту МКС или на борту экспериментального спутника, а также изучит возможность печати подобных материалов в космосе.

Если эту идею удастся реализовать, то экипаж станции или будущих баз на Марсе и Луне смогут использовать подручные материалы и уже ненужные металлические компоненты и предметы для изготовления того, что им сейчас необходимо для выживания или ведения экспериментов. Как мечтает Полит-Касильяс, космические корабли будущего могут почти полностью состоять из таких тканей, или быть напечатанными подобным образом.