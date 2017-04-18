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РИА Наука
РИА Наука

Крупный биотехнологический центр войдет в состав Курчатовского института

20:2018.04.2017
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Чистая зона в Курчатовском центре синхротронных исследований. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Крупный российский исследовательский центр в области биотехнологий "Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика)" войдет в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", давая ему возможность эффективно работать на новых передовых научных направлениях, сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Директор НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ковальчук: утечка талантливых российских ученых за рубеж прекратилась

Выступая в понедельник на церемонии подписания между МИА "Россия сегодня" и Курчатовским институтом соглашения о сотрудничестве, направленном на популяризацию российской науки, Ковальчук отметил, что Курчатовский институт — первый в стране национальный научный центр, объединяющий ведущие исследовательские организации по разным областям науки.

"К нам присоединяется крупнейший в стране генетический центр — ГосНИИгенетика, сейчас заканчивается оформление его присоединения", — сообщил Ковальчук.

Он напомнил, что развитие современной молекулярной биологии в России началось в созданном в конце 1950-х годов радиобиологическом отделе Института атомной энергии (ныне Курчатовский институт), а сектор генетики и селекции микроорганизмов этого отдела в свое время стал основой будущего центра ГосНИИГенетика.

"Сейчас фактически те "камни", которые мы "разбрасывали" раньше, давая посев, родивший массу новых научных институтов в стране, это "ядро" возвращается назад, давая возможность нам снова сгруппироваться на новых прорывных направлениях", — отметил Ковальчук.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ковальчук: популяризация науки РФ поможет противостоять пропаганде Запада

История Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.

Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус Национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.

Подписание соглашения между МИА "Россия Сегодня" и Курчатовским институтом
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время подписания соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве двух организаций.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время подписания соглашения о сотрудничестве. 18 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" и Курчатовский институт будут выпускать серии научно-популярных интерактивных лонгридов, которые позволят популяризировать успехи российской науки.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Перед подписанием соглашения президент Курчатовского института Михаил Ковальчук провел для генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева экскурсию по Курчатовскому синхротронному центру.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Дмитрий Киселев и Михаил Ковальчук зашли в лабораторию для исследования электронной структуры твердых тел, так называемую "чистую комнату", работающую в условиях сверхвысокого вакуума.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Во время экскурсии Дмитрий Киселев и Михаил Ковальчук посетили также одну из экспериментальных станций фазочувствительных методов исследования вещества "ФАЗА".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Курчатовский институт одно из немногих мест в мире, где синхротрон, нейтронный исследовательский реактор и специальные рентгеновские установки расположены на одной площадке.
Станция фазочувствительных методов исследования вещества Фаза Курчатовского центра синхротронных исследований
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Специализированный курчатовский источник синхротронного излучения - это единственная на территории России и стран СНГ мегаустановка, которая дает возможность "заглянуть" внутрь любого вещества, понять строение материала на атомном уровне.
Станция фазочувствительных методов исследования вещества Фаза Курчатовского центра синхротронных исследований
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На синхротроне одновременно проводятся исследования в таких областях, как нанодиагностика, белковая кристаллография, метрология и даже археология.
Чистая зона в Курчатовском центре синхротронных исследований
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Чистая зона" в Курчатовском центре синхротронных исследований.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время экскурсии по институту перед подписанием соглашения о сотрудничеств
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Президент Курчатовского института проводит экскурсию для генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в Курчатовском синхротронном центре.
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