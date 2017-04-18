Крупный биотехнологический центр войдет в состав Курчатовского института

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Крупный российский исследовательский центр в области биотехнологий "Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика)" войдет в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", давая ему возможность эффективно работать на новых передовых научных направлениях, сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Выступая в понедельник на церемонии подписания между МИА "Россия сегодня" и Курчатовским институтом соглашения о сотрудничестве, направленном на популяризацию российской науки, Ковальчук отметил, что Курчатовский институт — первый в стране национальный научный центр, объединяющий ведущие исследовательские организации по разным областям науки.

"К нам присоединяется крупнейший в стране генетический центр — ГосНИИгенетика, сейчас заканчивается оформление его присоединения", — сообщил Ковальчук.

Он напомнил, что развитие современной молекулярной биологии в России началось в созданном в конце 1950-х годов радиобиологическом отделе Института атомной энергии (ныне Курчатовский институт), а сектор генетики и селекции микроорганизмов этого отдела в свое время стал основой будущего центра ГосНИИГенетика.

"Сейчас фактически те "камни", которые мы "разбрасывали" раньше, давая посев, родивший массу новых научных институтов в стране, это "ядро" возвращается назад, давая возможность нам снова сгруппироваться на новых прорывных направлениях", — отметил Ковальчук.

История Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.

Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус Национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.