Грузовой корабль Cygnus успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus компании Orbital ATK успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V и вышел на заданную орбиту, чтобы прибыть на Международную космическую станцию 22 апреля, трансляцию запуска вел сайт НАСА.

Старт ракеты-носителя с грузовым кораблем был дан с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 11.11 по времени Восточного побереюья США (18.11 мск). Грузовик Cygnus принадлежит компании Orbital ATK, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА. Седьмая грузовая миссия Cygnus к МКС носит имя американского астронавта Джона Гленна, скончавшегося в конце прошлого года.

"Получаемая телеметрия свидетельствует, что Atlas V вывела Cygnus на верную орбиту", — сообщил ведущий трансляции. Успешный запуск также подтвердила компания United Launch Alliance, которой принадлежит ракета-носитель.

Стыковка грузовика с МКС запланирована на 13.05 мск в субботу 22 апреля.

Корабль доставит на орбиту около 3,8 тонн груза: продукты, одежду, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Корабль будет находиться на орбите около трех месяцев.