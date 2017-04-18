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РИА Наука
РИА Наука

Биологи уличили рыб в наличии у них "коллективного разума"

19:3018.04.2017
(обновлено: 19:31 18.04.2017)
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Косяк у северного побережья Бали
© РИА Новости. Михаил Цыганов

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Биологи открыли своеобразный "коллективный разум" у обычных рыб-колюшек, позволяющий им решать многоэтапные, сложные задачи, не обладая при этом большим и "дорогим" мозгом приматов и других более разумных животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Рыбы умеют объединять свои знания и полученный опыт и коллективно решать многоэтапные задачи по добычи пищи. Мы ожидаем, что подобное умение и системы взаимодействия между лидерами и подчиненными в группах могут помогать другим животным решать самые разные задачи, начиная с поисков новых источников пищи и заканчивая определением миграционных маршрутов", — пишут Майк Уэбстер (Mike Webster) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги.

Распределенные сети знаний

Многие стайные или коллективные виды животных выработали за время своей эволюции удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут гибко менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. К примеру, стаи птиц могут не только летать в форме клина или линии, но и "рассыпаться" по местности, если они сталкиваются с хищниками. Аналогичным образом ведут себя рыбы, а дельфины выработали уникальные групповые тактики охоты на них.

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© Фото: A.J. Haverkamp
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Как рассказывает Уэбстер, многие из этих видов "синхронного плавания" или "синхронных полетов" не требуют сложного мозга или каких-то форм телепатии для своего существования – почти все из них описываются достаточно простыми математическими формулами и правилами, которые эволюция вывела в ходе миллионов лет развития предков таких животных.

Одной из отличительных черт человека и, как выяснилось недавно, шимпанзе, является способность комбинировать информацию, известную отдельным особям или индивидам, и использовать этот "банк знаний" для решения задач, непосильных одной обезьяне или человеку.

Уэбстер и его коллеги обнаружили, что аналогичное умение характерно и для самых примитивных позвоночных – обычных рыб-колюшек (Gasterosteus aculeatus), наблюдая за тем, как две популяции рыбок, обученных решать простые задачи, действуют в новых для них условиях.

Первая стайка колюшек жила в аквариуме, на дне которого находился лабиринт, в котором была спрятана еда. Место, где находился корм для рыб, было "подсвечено" зеленым лучом светодиодной лампы, что колюшки могли использовать для быстрого поиска пищи.

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© РИА Новости. Виктор Чернов
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Вторая группа рыб жила в другом аквариуме, еда в котором находилась в своеобразной "кормушке" – коробке из металлической сетки, в которой были проделаны два небольших лаза с каждой стороны. Рыбы, как показала практика, достаточно долго учились искать вход в эту коробку, так как запах червей, лежащих внутри нее, одинаково хорошо распространялся во все стороны.

Вы будете ассимилированы

Когда рыбы научились исполнять и ту, и другую задачу, ученые соединили головоломки и проверили, как колюшки отреагируют на подобные изменения. В некоторых случаях команда Уэбстера объединяла рыб из той и другой группы, а в других – наблюдала за действиями отдельных их представителей или пускала в аквариум рыб, совершенно не знакомых с этими загадками.

Эти опыты привели к крайне интересным результатам – оказалось, что стаи колюшек, в которых присутствовало хотя бы несколько рыб из каждой группы, вырабатывали некую форму "коллективного разума", которая помогала им быстро находить пищу, пользуясь индивидуальными знаниями отдельных особей.

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© РИА Новости. Александр Уткин
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Этот "разум", что интересно, работал даже при присутствии большого числа новичков в стайках колюшек, так как новые их члены просто следовали за уже обученными рыбами, повторяя их действия и достигая кормушки уже фактически в первые 10-20 секунд после начала опыта.

С другой стороны, рыбы, умевшие делать только одну или другую вещь, тратили в сотни раз больше времени, фактически с нуля обучаясь решать ту загадку, с которой они еще не были знакомы. Это, как считает Уэбстер, является главным индикатором того, что "коллективный разум" действительно работал и помогал рыбам быстрее адаптироваться к новым ситуациям.

Наличие такой способности у относительно примитивных рыб, как считают ученые, говорит о том, что умение объединять индивидуальные знания в своеобразный коллективный "банк данных" могло играть важную роль в эволюции живой природы и формировании общественных инстинктов поведения у наших предков и других животных, способных выживать в очень разнородных условиях окружающей среды.

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