Археологи рассказали о сокровищах из найденной гробницы в Египте

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Ученые обнаружили рядом с городом Луксор непотревоженную гробницу писца 18 династии, высокопоставленного чиновника времен расцвета Древнего Египта, сообщает пресс-служба Министерства по делам древностей Египта.

"Эта гробница – типичное место погребения знатного человека. Она похожа по форме на букву Т и состоит из квадратного холла, внутреннего зала и корридора. По всей видимости, она принадлежала У Сархату (Ou Sarhat), правителю города в последние века существования Нового Царства", — пояснил Мустафа Вазири (Mostafa Waziry), руководитель Центра древностей Луксора.

По его словам, о существовании этой гробницы ученые знают еще с начала 20 века благодаря ее упоминаниям в хрониках того времени, однако до настоящего времени ее никак не удавалось найти. Вход в эту усыпальницу, расположенный в восточной части некрополя, был найден лишь в марте этого года.

Гробница, как считают египтологи, была построена во времена 18 династии, однако впоследствии ее повторно использовали для захоронения других знатных персон во времена 21 династии, чьи саркофаги, как ожидают исследователи, они найдут во внутренней усыпальнице, вход в которую пока не вскрывался.

© AFP 2017/ Stringer Египетские археологи рядом с артефактами, найденными в гробнице эпохи 18 династии фараонов в Луксоре

Несмотря на факт ее повторного использования, данная гробница, как отмечает Халид Эль-Энани, министр по делам древностей Египта, является крайне важной и интересной находкой, так как большая часть погребальной утвари, занавесок и прочих предметов осталась нетронутой со времен У Сархата.

Как отмечают археологи, им удалось найти в гробнице несколько хорошо сохранившихся деревянных сундуков, расписанных цветными красками, большое количество погребальных масок, несколько сотен фигурок "ушебти", изображающих рабов погребенного в загробном мире, а также большое количество керамики.

Дальнейшее изучение этой гробницы и захороненных в ней мумий, как надеются ученые, поможет нам узнать много нового о повседневной жизни и культуре египтян, живших под властью "повелителя двух домов" во времена расцвета их цивилизации.