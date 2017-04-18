Астрономы обнаружили "реки льда" на поверхности Цереры

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Анализ снимков с зонда Dawn показал, что залежи льда на поверхности Цереры являются своеобразными "ледовыми реками", которые текут от полюсов к ее экватору, что роднит карликовую планету с Землей и Марсом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Присутствие большого количества льда в коре Цереры говорит о том, что вода может широко встречаться в недрах еще неизученных астероидов, обитающих между орбитами Марса и Юпитера. Эти запасы льда могут помочь нам понять, откуда взялась вода на Земле, а также служить ценным ресурсом для будущих проектов по добыче ископаемых на астероидах. Кроме того, это открытие размывает грань между астероидами и кометами", — пишут Бритни Шмидт (Britney Schmidt) из Технологического института Джорджии в Атланте (США) и ее коллеги.

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

Шмидт и другие участники научной команды Dawn нашли объяснение этому, всесторонне изучив снимки известных залежей льда на Церере, найденных за последние два года камерами зонда.

Их большое число и размеры, как отмечают ученые, исключают возможность того, что вода была занесена на Цереру падающими астероидами и обломками комет – по всей видимости, льды присутствовали в породах карликовой планеты фактически с момента ее рождения.

Анализируя структуру этих залежей льда, ученые обнаружили, что большая часть из них сосредоточена в приполярных регионах Цереры, за 50 параллелью, и что эти залежи не стоят на месте, а постепенно "текут", двигаясь вниз по склонам и по стенкам кратеров на Церере. Манера их движения, как отмечают исследователи, в целом соответствует тому, как движутся потоки льда в ледниках Земли и Марса.

Что интересно, ледники на Церере движутся, как и на Земле и Марсе, по двум разным причинам – под тяжестью своей собственной массы при движении по крутым склонам и под действием таяния или испарения льда у подножия "ледовой реки" благодаря теплу Солнца или ударам метеоритов. Большое число таких ледовых рек указывает, что, по оценкам астрономов, примерно половина от объема коры Цереры может состоять из льда.

Подобный вывод говорит о том, что Церера является уникальным небесным телом своего класса, в чем-то больше похожим на Марс или Землю, чем на остальные безвоздушные карликовые планеты или даже Луны других планет, где нет больших запасов льда. Его наличие объясняет многие странные черты Цереры, в том числе загадочные обвалы дна в многих кратерах и разрушение их стенок, которые раньше планетологи не могли объяснить, заключают ученые.