Российские химики придумали сверхдешевый метод производства цветмета

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские химики разработали создали новую методику извлечения меди, никеля и молибдена из руды, которая поможет кардинально удешевить производство цветных металлов и улучшит экологию заводских районов, сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС".

"Основных преимуществ у нашей технологии четыре. Во-первых, она дешевле за счет снижения энергозатрат; во-вторых, степень извлечения металла больше; в-третьих, технология более экологична за счет избавления или существенного сокращения выбросов сернистого газа; в-четвертых, получаемые продукты легко довести до товарного состояния", — рассказывает Александр Медведев, профессор кафедры цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС".

Большинство цветных металлов, как рассказывают Медведев и его коллеги, содержатся в породах в виде нерастворимых соединений серы, которые достаточно сложно перевести в растворимую форму. Как правило, руду просто обжигают, в результате чего сера превращается в сернистый газ, а возникающие в ходе этого процесса оксиды металлов восстанавливаются путем их обжига в металлургических печах. Подобные процессы, применяемые сегодня в России для плавки основной массы цветных металлов, очень энергозатратны и экологически вредны.

Ученые из России предлагают использовать другую методику обработки руды, которая позволяет снизить энергоемкость производства и избавиться от газообразных соединений серы. Она включает в себя две стадии, во время первой руда спекается с обычной поваренной солью или хлоридом калия, а во второй – продукт обжига просто обрабатывается водой.

В результате этого в остатке раствора остается порошок из гидрокиси металла, который можно легко растворить в кислоте и извлечь из раствора медь, никель или молибден, используя химические или электрохимические реакции.

В качестве полезного "бонуса" раствор будет содержать при плавке меди еще два полезных вещества – медный купорос, важный химический реагент и инсектицид, и сульфат калия, хорошее удобрение. Как отмечает Медведев, технология уже была апробирована на никелевых и медных рудах из России, Мьянме и Монголии и внедрена в производство на предприятиях в этих странах.

Вдобавок, данная технология была успешно опробована и для переработки молибденитовых концентратов. В настоящее время подготавливается ее проверка в промышленных условиях.