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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли новый "бункер" ВИЧ в организме человека

18:0617.04.2017
(обновлено: 18:16 17.04.2017)
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Вирус ВИЧ
© Fotolia/ Dr_Kateryna

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Вирус иммунодефицита может прятаться не только в иммунных клетках крови, но и в так называемых макрофагах, что усложнит процедуру его "изгнания" из организма при лечении застарелой инфекции, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

"Это революционные по своему значению выводы, так как они показывают, что ВИЧ может прятаться не только в Т-клетках, но и в других тканях организма. То, что ВИЧ способен выживать внутри макрофагов, означает, что любая терапия должна уметь уничтожать вирус в двух очень разных типах клеток", — заявила Дженна Ханикатт (Jenna Honeycutt) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).

Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих репликацию вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

ВИЧ
© Фото: CDC/ C. Goldsmith
Ученые "навсегда" подавили вирус иммунодефицита в организме обезьяны

При прекращении приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальному уровню за две-три недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.

Ханикатт и ее коллеги выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах – амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор".

К такому выводу ученые пришли, экспериментируя на особой породе мышей, чей костный мозг состоит из человеческих, а не мышиных клеток. Такие грызуны сегодня используются для изучения болезней, атакующих различные компоненты иммунной системы, в том числе и ВИЧ. Меняя свойства клеток костного мозга, ученые могут "отключать" различные компоненты иммунной системы, что позволяет понять, что именно поражает вирус и как он это делает.

ВИЧ
© Фото: CDC/ C. Goldsmith
Ученые из США вырастили первых обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Наблюдая за тем, что происходило при попадании ВИЧ в организм мышей, в иммунной системе которых отсутствовали Т-клетки, ученые поняли, что вирус успешно размножался в теле животных. Проследив за этим процессом "вживую", Ханикатт и ее команда увидели, что вирус умеет проникать не только в Т-клетки, но и макрофаги.

Обнаружив подобную тенденцию, американские вирусологи проверили, сможет ли ВИЧ "окопаться" в макрофагах и пережить обработку антиретровирусными  препаратами. Как оказалось, это действительно происходит —  в организме примерно 30% мышей, с которыми экспериментировали биологи, вирус "воскрес" после  того, как ученые перестали добавлять лекарства в пищу грызунов.

Научные исследования, архивное фото
© Fotolia/ Radu Razvan
Экспериментальный препарат три месяца защищал обезьян от заражения ВИЧ

Как полагают ученые, макрофаги могут выступать в качестве главного скрытого "резервуара" ВИЧ, который заново запускает инфекцию после уничтожения частиц вируса при помощи антител, лекарств или очистки организма от Т-клеток. Понимание того, где скапливаются такие клетки во время приема антиретровирусных лекарств и как с ними можно бороться, будет ключом к созданию действительно эффективного лекарства от ВИЧ, заключает Ханикатт.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Rashit Kadyrov
Еще в 70-е годы прошлого века доцент Морова дала предсказание, что в связи с тем, что антибиотики убивают в наших организмах симбионтные бактерии, защищающие нас от вирусных инфекций, произойдет рост старых и появление новых вирусных инфекций. Как же она была права....
18:27
17.04.2017
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