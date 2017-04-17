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РИА Наука
РИА Наука

Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

16:0317.04.2017
(обновлено: 16:34 17.04.2017)
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Лицо женщины из пещеры Там-Лод, восстановленное учеными
© Hayes et al. / Antiquity 2017

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Палеонтологи восстановили облик лица женщины, жившей в Тайланде 13 тысяч лет назад, и не нашли существенных отличий от современных представительниц слабого пола из Юго-Восточной Азии, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Мы не использовали методы реконструкции лица. Они очень популярны, но еще в 2002 году наши коллеги показали, что эта методика не является научно верной. Кроме того, все музейные реконструкции лиц обычно бывают выполнены в определенном стиле, основанном не на реальных данных, а на додарвиновских представлениях о "диких людях", — рассказывает Сьюзан Хайес (Susan Hayes) из университета Воллонгонга (Австралия), чьи слова приводит издание LiveScience.

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© Фото: JGU Palaeogenetics Group
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С момента появления палеонтологии как науки в середине 19 века, ученые и обыватели начали задумываться о том, как выглядели вымершие животные, и насколько красивы или безобразны были жители древнего мира, античности и средневековья. 

Изначально попытки восстановить их облик по костям черепа и тела были крайне неточными и опирались на зачастую ложные представления о внешнем виде животных и людей древности. Только в середине 20 века, благодаря работе советского антрополога Михаила Герасимова и ряда отечественных и зарубежных ученых появилась достаточно точная и научная методика восстановления облика лица.

Она работает следующим образом – сначала ученые изготавливают копию черепа и анализируют его форму, затем покрывают его пластилином и другими мягкими материалами по законам, выведенным Герасимовым и его учениками, имитируя расположение мускулов при жизни. Благодаря такой методике мы смогли узнать, как выглядели первые гоминиды, "познакомиться" с Андреем Боголюбским, Иваном Грозным, Ричардом III и рядом других исторических лиц.

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Хайес и ее коллеги разработали принципиально иную методику реконструкции, которая опирается не на представления о расположении мускулов, а на базе целого пакета статистических данных о том, как соотносится толщина мускулов лица и костей черепа в разных его точках.

Проанализировав эти соотношения для 720 женщин из 25 разных стран мира, команда Хайес использовала расчеты для реконструкции облика женщины, жившей примерно 13 тысяч лет назад в пещере Там-Лод на северо-западе Тайланда. Сегодня некоторые ученые считают, что люди той эпохи обладали очень грубыми чертами лица, не похожими на облик ни одной расовой или этнической группы современности. Хайес и ее коллеги проверили, так ли это.

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© AP Photo/ Winfried Rothermel
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Как оказалось, это было не так – женщина из Там-Лод обладала почти "современным" лицом, похожим на жительниц Японии и стран Юго-Восточной Азии. С другой стороны, размеры ее носа и рта, а также некоторые другие черты лица были ближе к пропорциям жительниц Африки. Челюсти же были чуть сильнее и прочнее, чем у современных людей, что роднило жительницу Там-Лод с древними людьми. Это указывает на то, что анатомия человека все же заметно поменялась за последние 13-15 тысяч лет. 

Что интересно, подобные результаты ученые получили, как используя "общую" базу данных, включающую информацию по устройству лиц всех рас, так и при помощи "европейского" набора данных. Это говорит о том, что такой способ защищен от "помех" и склонности к "европеизации" лиц, как старые методики реконструкции.

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