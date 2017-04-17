НАСА: март 2017 года стал вторым самым жарким за все время наблюдений

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Нынешний март не побил рекорда прошлого года, но стал вторым самым жарким третьим месяцем года за все 137 лет наблюдений за климатом Земли, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.

Начиная с осени 2015 года, среднемесячные температуры устанавливали новые рекорды каждый месяц, превышая норму на 1-1,5 градуса Цельсия. Особенно высоки температуры были в первые пять месяцев 2016 года и в августе, когда типичные температуры в Арктике и в некоторых регионах России превышали норму на 5-9 градусов. В середине лета этот тренд пошел на спад, и ученые ожидали, что он может прекратиться в сентябре или октябре, чего не произошло.

Как показывают последние данные, собранные спутниками и метеорологическими станциями НАСА за март, этот тренд продолжается и по сегодняшний день – март 2016 года оказался на 1,12 градуса Цельсия теплее, чем типичные температуры марта во второй половине 20 века.

Это значение меньше, чем абсолютный рекорд 2016 года – тогда температура марта превышала норму на 1,27 градуса Цельсия. С другой стороны, показатели 2017 года заметно выше(на 0,2-0,3 градуса Цельсия), чем аналогичные температуры за все остальные136 лет.

Подобное "поражение" 2017 года, как сегодня считают климатологи, связано с тем, что прошлогодние температуры дополнительно повышались из-за необычно высокой силы Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. "Остаток" этой температурной аномалии, по их мнению, связан с изменением климата и антропогенными выбросами парниковых газов.

Потепление затронуло Землю крайне неравномерно – в большей степени им были охвачены арктические районы Евразии, фактически вся Россия и юг США, где температуры были выше нормы на 4-5 градусов. В канадской Арктике и на территории Индии и Бангладеш, наоборот, температуры были ниже нормы. Аномально теплая погода, как сегодня считают климатологи, привели к серии мощных наводнений в Тайланде, США и на европейской территории России.

Как ожидают ученые, тренд на рекордно высокие температуры продолжится, хотя 2017 год вряд ли побьет показатели прошлого года, признанного НАСА абсолютным рекордсменом в январе этого года. Если это предсказание исполнится, то 2017 год пополнит список из 17 самых жарких сезонов за все время метеорологических наблюдений, подавляющее большинство которых относится на начало 21 века.