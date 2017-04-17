США
17.0417 апреля12:39МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА: март 2017 года стал вторым самым жарким за все время наблюдений

12:3017.04.2017
0620
Карта Земли с температурными аномалиями в марте
© NASA GISS

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Нынешний март не побил рекорда прошлого года, но стал вторым самым жарким третьим месяцем года за все 137 лет наблюдений за климатом Земли, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.

Начиная с осени 2015 года, среднемесячные температуры устанавливали новые рекорды каждый месяц, превышая норму на 1-1,5 градуса Цельсия. Особенно высоки температуры были в первые пять месяцев 2016 года и в августе, когда типичные температуры в Арктике и в некоторых регионах России превышали норму на 5-9 градусов. В середине лета этот тренд пошел на спад, и ученые ожидали, что он может прекратиться в сентябре или октябре, чего не произошло.

Как показывают последние данные, собранные спутниками и метеорологическими станциями НАСА за март, этот тренд продолжается и по сегодняшний день – март 2016 года оказался на 1,12 градуса Цельсия теплее, чем типичные температуры марта во второй половине 20 века.

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo/ Manish Swarup
Напекло: 2016 год грозит стать самым жарким за всю историю

Это значение меньше, чем абсолютный рекорд 2016 года – тогда температура марта превышала норму на 1,27 градуса Цельсия. С другой стороны, показатели 2017 года заметно выше(на 0,2-0,3 градуса Цельсия), чем аналогичные температуры за все остальные136 лет.

Подобное "поражение" 2017 года, как сегодня считают климатологи, связано с тем, что прошлогодние температуры дополнительно повышались из-за необычно высокой силы Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. "Остаток" этой температурной аномалии, по их мнению, связан с изменением климата и антропогенными выбросами парниковых газов.

Потепление затронуло Землю крайне неравномерно – в большей степени им были охвачены арктические районы Евразии, фактически вся Россия и юг США, где температуры были выше нормы на 4-5 градусов. В канадской Арктике и на территории Индии и Бангладеш, наоборот, температуры были ниже нормы. Аномально теплая погода, как сегодня считают климатологи, привели к серии мощных наводнений в Тайланде, США и на европейской территории России.

Температурные аномалии в сентябре. Данные НАСА
© NASA/ GSFC/GISS
НАСА: сентябрь 2016 года стал самым жарким за все время наблюдений

Как ожидают ученые, тренд на рекордно высокие температуры продолжится, хотя 2017 год вряд ли побьет показатели прошлого года, признанного НАСА абсолютным рекордсменом в январе этого года. Если это предсказание исполнится, то 2017 год пополнит список из 17 самых жарких сезонов за все время метеорологических наблюдений, подавляющее большинство которых относится на начало 21 века.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена