В Брянской области нашли редчайшую статуэтку времен ледникового периода

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Статуэтка "палеолитической Венеры", вырезанная из бивня мамонта во времена ледникового периода, найдена учёными Института археологии РАН при раскопках стоянки "Хотылево-2" в Брянской области; статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков, поэтому эта находка – важное событие для исследователей, сообщила пресс-служба Института археологии.

Найденная в Хотылево "Венера" относительно невелика — чуть больше пяти сантиметров в длину — она сделана из бивня мамонта и изображает тучную, возможно беременную женщину, с большим животом и грудью. Часть груди и живота отслоилась вдоль естественной трещины по конусу роста бивня. Фигурка была найдена рядом со скоплением крупных кремневых пластин и фрагментов костей мамонта, окрашенных минеральной краской — охрой. По всей видимости, она была уложена рядом с костями мамонта на земле, а не "погребена", как другие "Венеры".

"Эта статуэтка относится ко времени средней поры верхнего палеолита, а культурный слой, в котором она залегала, имеет радиоуглеродные даты в 23 тысячи лет назад", — отметил заместитель заведующего отделом археологии каменного века Института археологии, руководитель экспедиции Константин Гаврилов, слова которого цитируются в сообщении.

В эту эпоху ледник в Европе уже отступил на север, он закрывал только территорию Скандинавского полуострова и Балтийский регион.

Статуэтки палеолитических Венер характерны именно для средней поры верхнего палеолита. Позднее этой эпохи, которая завершилась примерно 20-19 тысяч лет назад, фигурки такого типа встречаются крайне редко. Первая такая находка была сделана в 1864 году при раскопках стоянки Ложэри-Бас на юго-западе Франции. Впоследствии их неоднократно находили в Европе, в центральной России и в Сибири. Их размеры варьируются от 5 до 15 сантиметров, известны "Венеры" из обожженной глины, известняка, но чаще всего их вырезали из бивней мамонта.

"Большинство учёных считает, что это были обрядовые, ритуальные предметы, их изготавливали, а потом либо ломали, либо "хоронили" в специально для этого выкопанных ямах. Поэтому целых "Венер" намного меньше, чем обломков: несколько десятков против сотен", — отметил Гаврилов.