Томские ученые изобрели лекарство для креветок

ТОМСК, 17 апр — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами разработали препарат на основе наночастиц серебра, который может применяться для лечения вируса белых пятен у креветок, сообщает пресс-служба вуза.
Вирус белых пятен креветки — бич для мексиканских ферм. Болезнь проявляется в появлении пятен на панцире, после чего у больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако наносит большие убытки хозяйствам.
Ученые уже испытали свой препарат в Мексике.
"Исследование показало, что после введения препарата выживаемость зараженных креветок составила 80%. В дальнейшем препарат может существенно помочь аквафермерским хозяйствам Мексики бороться с эпидемией этого вируса", — говорится в сообщении.
Сейчас на основе препарата создаются сертифицированные лекарства для животных и биологически активные добавки для людей. В исследованиях также участвуют ученые из Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий Испании.
"Дальше ученые перешли к испытаниям более многочисленной группы молоди креветки. Зараженные особи были разделены на подгруппы, одни из которых получили препарат, а другие — нет. Спустя четыре дня 80% креветок в подгруппах, принимавших "Арговит", выжили и стали выздоравливать. Между тем из числа необработанных препаратом особей выжило лишь 10%", — пояснили в ТПУ, уточнив, что результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere.