Томские ученые изобрели лекарство для креветок

ТОМСК, 17 апр — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами разработали препарат на основе наночастиц серебра, который может применяться для лечения вируса белых пятен у креветок, сообщает пресс-служба вуза.

По информации ТПУ, препарат "Арговит" обладает универсальным разрушающим действием на вирусы, бактерии и грибки.

Вирус белых пятен креветки — бич для мексиканских ферм. Болезнь проявляется в появлении пятен на панцире, после чего у больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако наносит большие убытки хозяйствам.

Ученые уже испытали свой препарат в Мексике.

"Исследование показало, что после введения препарата выживаемость зараженных креветок составила 80%. В дальнейшем препарат может существенно помочь аквафермерским хозяйствам Мексики бороться с эпидемией этого вируса", — говорится в сообщении.

Сейчас на основе препарата создаются сертифицированные лекарства для животных и биологически активные добавки для людей. В исследованиях также участвуют ученые из Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий Испании.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, одному из фермерских хозяйств Мексики было предложено опробовать разработку ученых. Сначала лекарство было введено нескольким молодым особям креветки, заболевшим вирусом белых пятен. Спустя 96 часов после ввода препарата, выживаемость особей составила более 90%.

"Дальше ученые перешли к испытаниям более многочисленной группы молоди креветки. Зараженные особи были разделены на подгруппы, одни из которых получили препарат, а другие — нет. Спустя четыре дня 80% креветок в подгруппах, принимавших "Арговит", выжили и стали выздоравливать. Между тем из числа необработанных препаратом особей выжило лишь 10%", — пояснили в ТПУ, уточнив, что результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere.